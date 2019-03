Altheims Umzüge bewahren die Tradition

Auch wenn Umzüge durch Altheims Teilgemeinden eher kleiner ausfallen, pflegen die Zünfte Jahr für Jahr die närrische Tradition. Wenn einmal so etwas weggebrochen wäre, würde man den Verlust schmerzhaft spüren.

Den Auftakt machen stets die Heckaschlupfer aus Waldhausen. Anja Kopf führte mit Altheims Musikverein den bunten Zug an vorbei an Rathaus und Kapelle. Fegsandhexen, Heckaschlupfer und Mondstupfer waren zusammen mit weiterem närrischem Volk zu sehen. Nach einem schwungvollen Ständchen der Musiker mit Marsch und Schunkelrunde vor dem ehemaligen Rathaus zog man in den Bürgersaal. Dort war Platz und vielseitiges Angebot für einen gemütlichen Nachmittag, in dessen Mittelpunkt wie in jedem Jahr das Motto stand: „Waldhausen sucht den Superstar.“

Der Umzug in Heiligkreuztal findet traditionell am Sonntagnachmittag statt. Dort zeigte die Landjugend ihre Kreativität. Neben Musikern und den Heckaschlupfern war eine Gruppe Rehe mit Hirsch und Jäger aus dem Heiligkreuztaler Wald zu sehen und natürlich Vertreter der KLjB mit Dirndl und Lederhosen, passend zum Motto: „Ozapft is, packt die Dirndl und die Lederhosen aus.“ Die Landjugend zeigte sich recht zuvorkommend in der Bewirtung der Gäste im neuen Dorfgemeinschaftshaus. Im Laufe des Nachmittags befassten sich die „Vorstadtweiber“ mit der Frage der Altersteilzeit, wenn der Mann zuhause ist. Ganz anders die Begegnung zwischen Bergbauernbuben und Stadtmännern. In einem fröhlichen Sketch hatten die Stadtmänner beim weiblichen Geschlecht des Dorfes gegenüber den Bergbauernbuben keine Chance.

Beim Umzug am Fasnetsdienstag in Altheim sah man nach der Musikkapelle vor allem die Hex-Hex-Vertreter, dazu Altheims Fegsandhexen mit ihrem Narrennachwuchs, die Mondstupfer und eine Gruppe Heckaschlupfer aus Waldhausen. Von den freien Gruppierungen bereicherte die „Feuerwehr 1899“ den Umzug. Der Weg führte um Kirche und Rathaus, dann durch das Unterdorf bis zur Festhalle. Dort war man bereits vorbereitet auf viele Gäste und den Kinderball, der stets Freude bei kleinen und großen Narren auslöst.