Altheims Turnerinnen holen oberschwäbische Meisterschaft

In Kressbronn gelang es den Turnerinnen des FVA am vergangenen Wettkampftag, ihren Gaumeister-Titel vom Vorjahr zu verteidigen. Sie setzten sich gegen sechs Mannschaften mit vier Punkten Vorsprung durch. Dabei waren Tabea Götz als beste Einzelturnerin und Franka Strang als zweitbeste die Garanten für dieses tolle Ergebnis. Am Sprung, Schwebebalken und Boden konnte keine gegnerische Mannschaft dagegenhalten, lediglich am Stufenbarren waren die Zweitplatzierten aus Ravensburg um 0,4 Punkte besser. Die erste Mannschaft aus Eisenharz folgte auf Rang drei. Nun werden die Mädchen im Oktober in Straubenhardt versuchen, sich wieder für das Landesfinale der Kürwettbewerbe zu qualifizieren. Davor geht es aber noch am 30. Juni und 15. Juli erstmals in der STB-Liga an die Geräte.