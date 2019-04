Altheims Senioren besuchen Pfarrer Binder

Der Halbtagesausflug der Seniorengemeinschaft Altheim – Heiligkreuztal – Waldhausen am Mittwoch, 24. April, führt nach Untermarchtal. Dort ist ein Besuch bei Pfarrer Erwin Binder und seiner Schwester Theresia geplant, die beide dort ihren Ruhestand verbringen. 15 Jahre lang bis zum Jahr 2000 war Pfarrer Binder als Pfarrer eng mit Altheim, Heiligkreuztal und Waldhausen verbunden. Alle Fahrtteilnehmer versammeln sich um 13.30 Uhr vor der Martinskirche in Altheim, wo Fahrgemeinschaften gebildet werden. In Untermarchtal ist zunächst bei einem Kaffeenachmittag ein ungezwungenes Wiedersehen mit Pfarrer Binder und seiner Schwester vorgesehen. Danach wird man sich bei gemeinsamen Liedern die Kirche in Maria Hilf in Untermarchtal ansehen, in der Pfarrer Binder seine Gottesdienste abhält. Ein gemeinsamer Abschluss am frühen Abend im Gasthaus „Heimatküche“ in Bechingen könnte den Tag abrunden. Zu dieser Fahrt ist jedermann eingeladen, der sich an Pfarrer Binder erinnert.