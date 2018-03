Altheimer Turnerinnen im Bezirksfinale

Bei den oberschwäbischen Meisterschaften im Geräteturnen (Pflichtstufen) nahmen auch die Wettkampfturnerinnen des FV Altheim teil. In den verschiedenen Altersklassen ab sieben Jahren turnten über 200 Mädchen aus 14 Vereinen des Turngaus Oberschwaben an den vier Geräten Sprung, Reck/Stufenbarren, Schwebebalken und Boden.

In der offenen Altersklasse ab 14 Jahre konnte sich Franka Strang vom FV Altheim durch starke Leistungen und der Tageshöchstnote am Stufenbarren den Titel der Jahrgangsbesten sichern. Ihre Vereinskameradin Tabea Götz folgte ihr mit dem dritten Platz auf das Siegerpodest. Damit sind beide – genauso wie Lara Kocher auf Platz 6 in der Altersklasse zwölf Jahre – für das Bezirksfinale Süd des Schwäbischen Turnerbundes im Mai in Biberach qualifiziert. Hier geht es dann um die Startplätze für das württembergische Landesfinale.