Altheimer Bauhof ist umgezogen

Nun ist sie endgültig leer, die Scheuer am Rathaus. Jahrzehntelang war in ihr der Bauhof mit Maschinen und Gerätschaften untergebracht. Stets herrschte in ihr reges Treiben zum Wohl der Gemeinde. Nun fährt kein Schlepper mehr aus ihr durch Altheims Straßen. Der Bauhof hat im Sandgrubenweg seine neue Heimat gefunden.

Die vorhandenen räumlichen Möglichkeiten wurden vor allem für den Maschinenpark mehr und mehr beengter. Abschnittsweise siedelte der Bauhof um in die neuen Räumlichkeiten am Sandgrubenweg in unmittelbarer Nachbarschaft zum Feuerwehrgerätehaus. In den neuen Komplex wurde ein Gemeinschaftsraum integriert, welcher für Veranstaltungen der Gemeinde zur Verfügung steht, in besonderer Weise jedoch dem Musikverein Altheim die benötigten Voraussetzungen für zeitgemäßes Proben bietet. Das Architekturbüro Guido Vogel aus Langenenslingen hat für den Gesamtkomplex geschätzte Kosten von 950 000 Euro errechnet. Die Gemeinde erhält dazu aus Fördermitteln rund 190 000 Euro Zuschuss.

Neben dem Feuerwehrhaus mit Sozialtrakt entstand nun eine Maschinenhalle mit Waschhalle in den Maßen 25 auf 15 Meter. Großzügige Lagerflächen im Außenbereich mit Salzsilos und der geplanten Errichtung weiterer Lagerboxen ergänzen den Gesamtkomplex. In den neuen Räumlichkeiten des Bauhofs finden die vier Bauhofmitarbeiter der Gemeinde nun gute Arbeitsbedingungen. Der Bau fügt sich gut in das Gesamtbild am Sandgrubenweg ein.

Ein Schmuckstück des Neubaus bildet der Gemeinschaftsraum. Für Gemeinde und Musikverein bietet er für vielfältiges Nutzen gute Möglichkeiten. Vor allem dem Musikverein ist mit diesem Raum für die Zukunft des Vereins sehr geholfen. Mehr als 4500 Stunden Eigenleistung vieler ehrenamtlicher Helfer, besonders aus den Reihen des Musikvereins und der Ehemaligenkapelle, wurden in das Projekt investiert. Bürgermeister Martin Rude und der Gemeinderat sind stolz und dankbar für dieses vorbildliche Engagement aus den Reihen der Bürgerschaft. „Damit haben diese Helfer einen wesentlichen Beitrag geleistet, damit das ganze Projekt möglichst kostengünstig umgesetzt werden konnte“ betonte Rude.

Neben den finanziellen Belastungen durch das Haid-Areals sei es für eine Gemeinde in Altheims Größenordnung nicht selbstverständlich, auch ein weiteres Millionenprojekt stemmen zu können. „Wer sich selbst in den Bau einer derartigen Anlage mit einbringt, fühlt sich dem Ergebnis in besonderer Weise verbunden“ so Rude. Dies sei ein Beweis für ein gut funktionierendes Miteinander innerhalb der Bevölkerung.

Die nun leer gewordene Scheune am Rathaus kann nun den ersten Baustein für den Bau einer Begegnungsstätte darstellen im Blick auf das geplante Seniorenkonzept und einen barrierefreien Zugang zum Rathaus. Auch das wird eine neue größere Bauaktion werden, denn damit werden auch Bereiche im Innern des Gebäudes, wie etwa der Adlersaal, betroffen sein. Nachdem die Gemeinde vor langer Zeit das Anwesen des ehemaligen Gasthauses in der Mitte des Dorfes erworben hat, diente der Adlersaal als Veranstaltungs- und Konzertraum. Seit die Turn- und Festhalle gebaut worden war, wurde der Adlersaal als Probenraum für die Musikkapelle und den Liederkranz genutzt. Vor allem für das wachsende Instrumentarium der Musiker, besonders im Schlagzeugbereich, war das Proben im Adlersaal schwieriger geworden.

Die Bauhofhalle mit Gemeinschaftsraum wird in einer kleinen Feier mit geladenen Gästen offiziell am Freitag, 4. Mai, um 19 Uhr eröffnet. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen, am Sonntag, 6. Mai, die Zeit von 14 bis 17 Uhr als Tag der offenen Tür zu nützen. Bauhofhalle, Gemeinschaftsraum und das Feuerwehrhaus stehen zur Besichtigung offen. Für Bewirtung sorgt der Musikverein, in die musikalische Umrahmung teilen sich die Jugendkapelle des Vereins und die Ehemaligenkapelle.