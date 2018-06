Altheim will 2,5 Millionen Euro investieren

Der Entwurf des Altheimer Vermögenshaushalts für das Jahr 2015 sieht Investitionen von rund 2,5 Millionen Euro vor, dem bisher lediglich 742000 Euro an erwarteten Fördermitteln gegenüberstehen. Allerdings werden noch nicht kalkulierbare Landeszuschüsse erwartet.

„Eigentlich sind es keine überaus spektakulären Projekte, die im kommenden Jahr anstehen“, meinte Bürgermeister Norbert Wäscher in der Gemeinderatssitzung, als der Vorentwurf des Vermögenshaushalts für das Jahr 2015 vorgestellt wurde. Doch in der Summe stehen recht gewaltige Ausgaben im Raum.

Zu den größten Positionen gehören der Neubau einer Lagerhalle im Sandgrubenweg für den Bauhof mit 500000 Euro, die Verlegung von Leitungen für das schnelle Internet mit 460000 Euro sowie 530000 Euro, um das Areal Haid zur Baureife zu bringen.

Werden im Bereich des schnellen Internets in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Langenenslingen ein Zuschuss von mindesten 200000 Euro erwartet, so muss die Gemeinde im Bereich des Areals Haid große Vorleistungen bringen. Hier hofft die Gemeinde auf Landeszuschüsse, vor allem wenn es darum geht, den ehemaligen Holzlagerplatz zu Bauplätzen herzurichten. So könnten maßvollere Bauplatzpreise realisiert werden.

Zu weiteren größeren Vorhaben zählen die Erschließung der Uhlandstraße, die Kostenbeteiligung im Bebauungsplan Kienle im Gebiet Untere Beundlen III sowie die Erschließung des Baugebiets Miss IV in Heiligkreuztal, die allein mit knapp 100000 Euro zu Buche schlagen könnte. Weitere 200000 Euro sind für allgemeinen Grunderwerb vorgesehen. Zu den weiteren Ausgabenposten zählt Altheims Investitionszuschuss an die Stadt Riedlingen für den geplanten Schwimmbadbau mit 75000 Euro wie auch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten, für die 60000 Euro eingerechnet werden.

Die Erweiterung der Brandschutzkonzeption in der Grundschule, die Errichtung eines zusätzlichen Rettungswegs im Kindergarten „Kleiner Biber“, eine weitere Planungsrate für die kommende Seniorenwohnanlage aber auch Zuschüsse für Vereine und die Vermögensumlage für den Kreislöschverband finden sich im Entwurf des Vermögenshaushalt 2015 wieder. Zusammen mit weiteren kleineren Vorhaben ergibt sich die stattliche Summe von knapp 2,5 Millionen Euro.

Aus der Mitte des Gemeinderats wurde darum gebeten, den Spielplatz in Waldhausen etwas zu ertüchtigen. Bürgermeister Wäscher sah darin die Möglichkeit, Elterninitiative zu stärken, die Gemeinde würde sich an Material oder Spielgeräten beteiligen.

Vorwiegend Routineaufgaben, also nichts Außergewöhnliches, prägen bisher den Verwaltungshaushalt. Die größten Ausgaben entfallen auf den Ausbau des Pflummerner Wegs und die Unterhaltung des Karl-Wolf-Stegs, an dem sich allerdings die Stadt Riedlingen finanziell hälftig beteiligen sollte.

Der Gemeinderat beauftragte Kämmerer Elmar Lohner, den Entwurf nach Möglichkeit schon bis zur nächsten Sitzung in den Haushaltsplan 2015 einzuarbeiten.