Altheim unterstützt Kirchensanierung

Durch die aufwendige und sachkundige Sanierung ist die Altheimer Pfarrkirche St. Martin zu einem Juwel an der Oberschwäbischen Barockstraße geworden. Da sich die Gemeinde bereits an der Sanierung des Kirchtums finanziell beteiligt hat, genehmigte der Altheimer Gemeinderat nun auch für die Sanierung des Innenraums eine Spende von 10000 Euro.

In einem Brief an den Altheimer Gemeinderat betont Pfarrer Walter Stegmann, dass die Kirche St. Martin als Gotteshaus auch ein Kulturgut im Zentrum des Dorfs darstellt. Die Vorfahren hätten es der heutigen Generation zur Bewahrung übergeben.

Nach der Sanierung von Turm, Fenstern, Empore und der Außenfront schlug im vergangenen halben Jahr die Sanierung des Innenraums mit etwa 360000 Euro zu Buche. Dazu zählten die Erneuerung der Elektrik, die Umstellung auf LED-Ausleuchtung, die Einrichtung einer Induktionsschleife für Schwerhörige ebenso wie die Restaurierung des wertvollen Deckengemäldes von Franz Josef Spiegler.

Im Wissen, dass die Kirchengemeinde keinen Anspruch auf Unterstützung durch die bürgerliche Gemeinde besitzt, bat Pfarrer Stegmann um eine wohlwollende Prüfung seines Anliegens.

Dem kam der Gemeinderat auf Vorschlag von Bürgermeister Norbert Wäscher nach. „Die Innensanierung ist sehr gut gelungen“, so Wäscher. „Unsere Kirche ist dadurch zu einem Schmuckstück geworden und das ist der Gemeinde etwas wert.“

Damit genehmigte das Gremium in seiner Sitzung bei einer Gegenstimme einen Zuschuss an die Kirchengemeinde in Höhe von 10000 Euro.