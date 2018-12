Altheim senkt Abwassergebühren

Für das kommende Jahr können sich die Bürger in Altheim über eine leichte Entlastung freuen. Die Gemeinde hat die Gebühren im Kanal- und Klärbereich einer neuen Beurteilung unterzogen. Daraus ergab sich, dass ab 2019 die Schmutzwassergebühr von 2,52 Euro je Kubikmeter auf 2,38 Euro, die Gebühr für Niederschlagwasser von 52 auf 48 Cent je Kubikmeter gesenkt werden kann.

Die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen werden als Abwassergebührensatzung stets für den Zeitraum von zwei Jahren festgesetzt. Der nächste Termin ist der 1. Januar 2019. Ab dann gelten die neuen Gebührensätze.

Kämmerer Elmar Lohner entschlüsselte in der Gemeinderatssitzung die gebührenrechtliche Ergebnisermittlung der Allevo-Kommunalberatung im Rahmen der Neukalkulation für die Jahre 2014 und 2015. Im Rückblick auf das Jahr 2010 wurde im Kanalbereich ein Minus von rund 16 000 Euro, im Klärbereich ein Plus von etwa 3000 Euro festgestellt. Im Jahr darauf gab es nur rote, anno 2012 wieder gemischte Zahlen in beiden Bereichen.

Verfolgt man die Abschlüsse der Gebührenhaushalte in den Jahren 2013 bis 2017, so ist im Kanalbereich ein Plus von rund 25 000 Euro, im Klärbereich jedoch eine Unterdeckung von über 24 000 Euro festzustellen. Dies führt zum Ende des Jahres 2017 zu einer Gesamtbilanz mit rund 1200 Euro Überschuss.

Satzung tritt ab 2019 in Kraft

Auf dieser Grundlage hat die Gemeinde die Abwassergebühren für die Jahre 2019 und 2020 wie folgt festgesetzt: Im Bereich Schmutzwasser steigt die Kanalgebühr von 85 auf 87 Cent je Kubikmeter, die Klärgebühr hingegen vermindert sich von 1,67 auf 1,51 Euro, sodass die Schmutzwassergebühr insgesamt von bisher 2,52 Euro auf nunmehr 2,38 Euro zurückgefahren werden kann. Im Bereich des Niederschlagwassers bleibt die Kanalgebühr mit 14 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche konstant, die Klärgebühr jedoch sinkt von bisher 38 auf nunmehr 34 Cent je Quadratmeter Fläche, sodass sich die Gesamtgebühr im Bereich Niederschlagswasser von 52 auf 48 Cent je Quadratmeter versiegelter Fläche reduziert. Die Gebühr für sonstige Einleitungen beträgt bei Wasser oder Abwasser 2,38 Euro je Kubikmeter.

Die Satzung hat der Gemeinderat einstimmig genehmigt. Sie tritt am 1. Januar 2019 in Kraft.