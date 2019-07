Alte Bekannte und Newcomer

Zum 25. Mal findet am 2. und 3. August das Altheimer Open-Air statt. Markenzeichen des Festivals ist die Pause zwischen den beiden Veranstaltungstagen, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Übernachtungsmöglichkeit besteht auf einem Campingplatz.

Am ersten Spieltag wird wie jedes Jahr eine bunte Mischung aus der Musikszene geboten. Headliner ist Die Sondaschule. Weil ihnen die Stil-Debatte über Old und New School innerhalb der Ska-Szene auf die Nerven ging, haben die sechs Jungs ihre eigene Schulband gegründet. 2002 haben sie ihr erstes Live- Konzert gespielt und sind seither ihrer Linie treu geblieben. 2017 erschien das Album „Schere, Stein, Papier“. Die Spaß-Punks wurden zu einer politischen Band, bleiben ihrem schwarzen Humor aber treu. Der Stuttgarter Schwaben-Rapper MC Bruddaal wird am Freitag auf der Altheimer Open-Air Bühne performen und mit die Masse so richtig in Stimmung bringen. Wer Kehrwoche, Spätzla und Butterbrezeln mag, ist da genau richtig. Der Solokünstler bleibt seiner Heimat treu und versetzt das Schwäbische in klangvolle Songs.

Der zweite Festivaltag ist geprägt von Classics aus den letzten Jahren Altheimer Open-Air. Classics, mit denen man das Altheimer Open-Air verbindet. Ein Abend mit Bands, die vor allem die Zuschauer in den letzten Jahren gefeiert haben. Itchy und Altheim ist eine ganz besondere Liebe. Sibbi, Panzer und Max werden dieses Jahr zum fünften Mal die Altheimer Bühne rocken.

Die zweite Classic Band ist Blackout Problem. Die Jungs aus München waren bereits 2015 am Altheimer Open-Air zu Gast. Ihr neues Album „Kaos“ vertont in sphärischen Gitarrenflächen und Texten den Moment des Ausdrucks ins Unbekannte, dicht gefolgt von ständiger Resignation und Zweifel.

Neues ist auch beim Altheimer Open-Air entstanden, doch sie bleiben trotz allem ihrem Ritual treu. 1995 begann alles ganz klein „unscheinbar und harmlos“. Eine lokale Band bittet die KLjB Altheim ein Open-Air durchzuführen, bei denen vier junge Bands aus dem Raum Riedlingen vor größerem Publikum auftreten können. Diese Tradition wurde und wird bis heute beibehalten. Jedes Jahr sucht sich der ehrenamtliche Altheimer Open-Air-Ausschuss ein bis zwei Nachwuchsbands aus der Umgebung aus den Bandbewerbungen heraus und gibt ihnen die Chance auf einen unvergesslichen und aufregenden Abend auf der Bühne vor großem Publikum.

Eine weitere neue Besonderheit wird der große Campingplatz sein. Die Festivalbesucher können eine Campingkarte nur in Kombi mit einem Zweitagesticket kaufen. In diesem Jahr dürfen die Festivalbesucher auf einem 24 Stunden überwachtem Campingplatz Nähe des Festivals Gelände übernachten. Es werden Getränke und Essensmöglichkeiten geboten. Auch das eine oder andere Flunkyballturnier ist möglich.