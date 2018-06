Der Backofen-Spezialist Häussler in Heiligkreuztal hat erneut den Oberschwäbischen Bäckerlehrlingscup ausgerichtet. Bereits zum fünften Mal traten die acht besten Lehrlinge Oberschwabens von den Gewerbeschulen in Ravensburg, Ulm und Sigmaringen gegeneinander an und zeigten ihre Backkünste.

Die dreiköpfige Jury, die aus Lehrern der verschiedenen Innungen zusammengesetzt war, hatten die Aufgabe, die Lehrlinge genau unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen. Sie entschieden, wer den Titel des besten Bäckerlehrlings 2017 tragen darf.

Morgens wurden die acht Lehrlinge im Backdorf begrüßt und in die Geräte der Häussler-Backstube eingewiesen. Anschließend haben die Jugendlichen ihre Teige vorbereitet. Was gebacken werden sollte, war im Backprogramm vorgegeben. Bei der Teigaufbereitung spielte Teamwork eine große Rolle. Zwar hatte jeder Lehrling seinen eigenen Platz, doch die Gerätschaften mussten geteilt werden.

„Die Schwierigkeit ist es, den Teig zur richtigen Zeit einzuschießen. Ist der Ofen besetzt und der Teig übergart, bekommt man es nicht gebacken“, so Franz-Josef Wandinger, Obermeister der Bäckerinnung Ravensburg. Ebenso sollte man absprechen, wer zu welcher Zeit seinen Teig knetet. In einem Konkurrenzkampf ist das aber gar nicht so einfach.

„Die Schwierigkeit und Wichtigkeit des Bäckerhandwerks werden unterschätzt“, meinte Wandinger. Hohes Fingerspitzengefühl und anspruchsvolle Aufgaben warten in der Lehre auf die jungen Leute. Um das Handwerk zu unterstützen, ist man auf die Idee des Wettbewerbs gekommen. In erster Linie geht es darum, Jugendliche im Bäckerhandwerk zu fordern und zu bestärken.

Die Lehrlinge des diesjährigen Wettbewerbs haben mit Hilfe der Häussler-Bäckermeister ihre Brote in die Öfen „geschossen“, wie es fachmännisch heißt. Jeder Lehrling ließ seiner Kreativität freien Lauf und versuchte mit ausgefallenen Formen und Mustern Punkte zu sammeln. Das Phänomen Holzbackofen ist für die Jugendlichen etwas ganz Besonderes. Nicht jeder Lehrling hat die Möglichkeit, im Alltag mit einem Holzbackofen zu arbeiten. Das erste Mal damit zu backen ist deshalb eine Herausforderung.

Doch für die Lehrlinge schien es ein Kinderspiel zu sein, ihren Backzettel abzuarbeiten. Dinnete, Seelen, Hefezöpfe- und Nikoläuse wurden nach und nach gebacken und anschließend von der Jury bewertet. Die lange Besprechung der Juroren sorgte unter allen Teilnehmern für Spannung. Doch nach der Punktevergabe stand der Sieger fest. Kevin Lück von der Bäckerei Metzler aus Langenargen überzeugte die Jury sowohl mit seiner Technik als auch mit seinen Backergebnissen. Timon Weber und Sabrina Kiem besetzten den zweiten und dritten Platz.

Insgesamt haben alle Lehrlinge hervorragende Leistungen gebracht und mit viel Spaß teilgenommen. Besonders freute man sich über den Besuch von Europas bester Jungbäckerin Tanja Angstenberger, die als Brezelkönigin bekannt ist. Sie gratulierte den Siegern und freute sich über so viele Nachwuchstalente.

Auch im Hause Häussler freute man sich über die gelungene Veranstaltung. Geschäftsführerin Rosemarie Häußler-Mayer gratulierte allen Teilnehmern zu ihren Preisen und übergab den Pokal an Sieger Kevin Lück. Im Frühjahr 2018 soll der nächste Bäckerlehrlingscup stattfinden.