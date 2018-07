72 300 Euro Zuschuss für Altheim

Weitere Finanzmittel des Landes im Umfang von 322 000 Euro fließen in den Breitbandausbau im Landkreis Biberach. Die Gemeinde Altheim erhielt am Freitag einen Breitbandförderbescheid in Höhe von 72 300 Euro. ,Schritt für Schritt kommen wir dem Ziel der flächendeckenden Verfügbarkeit eines schnellen und leistungsfähigen Internets in unserer Region näher. Dies ist auch dringend notwendig, um die mit der Digitalisierung verbundenen enormen Chancen überhaupt nutzen zu können“, sagt der Landtagsabgeordneter Thomas Dörflinger (CDU) zur Übergabe der Breitbandförderbescheiden durch Innen- und Digitalisierungsminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart.

Am Freitag wurden Förderbescheide für insgesamt 105 Breitband-Projekte mit einem Gesamtfördervolumen von etwa 17,4 Millionen Euro übergeben. „Diese Fördermittel sind sehr gut in die Zukunft unserer Region und unseres Landes angelegt“, so Dörflinger abschließend.