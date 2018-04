Zwei Spiele in drei Tagen für Alberweiler

Auf die Fußballerinnen des SV Alberweiler wartet in den kommenden Tagen in der Regionalliga Süd ein straffes Programm. Den Auftakt macht am Sonntag das Gastspiel beim FFC Wacker München. Um 15.15 Uhr ist Anpfiff im Münchner Stadtteil Sendling.

Die Gastgeber stehen drei Plätze hinter dem SVA auf Rang sechs der Tabelle, Alberweiler hat am Sonntag die Chance, Revanche für die 1:2-Hinspielniederlage zu nehmen. Bereits am Dienstag, 1. Mai, steht dann die nächste Begegnung an. Der FC Ingolstadt reist nach Alberweiler, Anpfiff ist um 14 Uhr. Der SVA trifft auf einen direkten Konkurrenten, Ingolstadt hat nur einen Punkt weniger als Alberweiler und ist Tabellenvierter.