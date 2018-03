Weiteres Bundesligaspiel des SVA abgesetzt

Das erste Pflichtspiel des Jahres für die B-Juniorinnen des SV Alberweiler in der Fußball-Bundesliga Süd kann witterungsbedingt nicht stattfinden. Die für Samstag terminierte Partie in der heimischen Hessenbühl-Arena gegen den Tabellenletzten FSV Hessen Wetzlar fällt aus (SZ berichtete). Zudem kann das Auswärtsspiel am Samstag, 3. März, gegen den FC Bayern München nicht an diesem Tag ausgetragen werden, wegen eines Futsaltermins des SVA.

„Wir haben diese Woche zweimal im Freien trainiert, jedoch hat der Schnee circa 30 Zentimeter hoch gelegen. An ein normales Training mit Ball ist momentan nicht zu denken“, beschreibt SVA-Trainer Dominik Herre die Platzverhältnisse in Alberweiler, die zur Absage der Partie gegen Wetzlar führten. „Wir haben lediglich ein Trainingsprogramm mit Übungen und Spielformen aus der Hand mit Ball machen können. Ansonsten standen Schnelligkeits- und Kraftausdaueraufgaben auf dem Programm. An ein normales Training mit Ball ist momentan nicht zu denken.“

Die Gegner des SVA bei der süddeutsche Futsalmeisterschaft am Sonntag, 4. März, in Wertingen stehen derweil fest. Alberweiler trifft in Gruppe A auf den SV 67 Weinberg und die TSG 1899 Hoffenheim. Wegen der Teilnahme des SVA an der süddeutschen Futsalmeisterschaft ist auch bereits Alberweilers zweites Bundesligaspiel des Jahres abgesetzt worden. Das Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München findet nicht am Samstag, 3. März, statt. Die Nachholtermine für die Spiele gegen Wetzlar und den FC Bayern stehen noch nicht fest.