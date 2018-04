Verfolgerduell steigt in Frankfurt

Am vorletzten Spieltag der B-Juniorinnen-Bundesliga Süd kommt es am Samstag, 21. April, zum Aufeinandertreffen des Tabellendritten 1. FFC Frankfurt und dem Tabellenzweiten SV Alberweiler. Spielbeginn ist im Stadion am Brentanobad um 14 Uhr. Vor dem 17. Spieltag trennt beide Teams lediglich ein Punkt voneinander.

Alberweiler hat nach 16 Spieltagen 35 Punkte auf dem Konto, der 1. FFC Frankfurt hat 34 Punkte gesammelt. Bei einem Sieg von Alberweiler wäre dem Team der zweite Platz sicher. Der SVA ist das formstärkste Team der Liga, hat die vergangenen acht Punktspiele und somit gegen alle Gegner der Liga bis auf Frankfurt gewonnen. Die letzte Niederlage gab es gegen den 1. FFC Frankfurt Anfang November 2017 in Alberweiler. Bis kurz vor Schluss stand es 1:1, dann erzielten die Frankfurterinnen noch zwei Tore nach Standardsituationen und fuhren einen 3:1-Auswärtssieg ein.

SVA-Trainer Dominik Herre formuliert das Ziel für Frankfurt: „Wir sind momentan in guter Form, haben Selbstvertrauen und glauben an uns und unsere Stärke. Wir sind uns der Schwere der Aufgabe bewusst, fahren jedoch mit dem Ziel nach Frankfurt um zu punkten. Wir haben erneut keinen Druck, der liegt bei Frankfurt.“

In Frankfurt stehen alle Spielerinnen bis auf die Langzeitverletzte Maren Jerg (Schlüsselbeinbruch) zur Verfügung. Sowohl Frankfurt als auch Alberweiler haben noch theoretische Chancen den Spitzenreiter SC Freiburg abzufangen und ins Meisterschaftsrennen einzugreifen. Freiburg liegt zwei Spieltage vor Saisonende zwei Punkte vor dem SVA und drei Punkte vor dem 1. FFC Frankfurt. Allerdings ist von der Papierform her auszugehen, dass der SC Freiburg sich das Ganze nicht mehr nehmen lässt. Freiburgs Gegner sind in den beiden noch ausstehenden Spielen der Tabellenachte Karlsruher SC und das Tabellenschlusslicht Hessen Wetzlar. Im Normalfall dürfte Freiburg süddeutscher Meister werden.