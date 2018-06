Unbekannter reißt Rinde von Baum am Alberweiler Baggersee

Die Gemeinde Schemmerhofen will am Badesee in Alberweiler im Herbst neue Bäume pflanzen. Doch die Aktion hat einen traurigen Grund: Ein Baum ist offenbar beschädigt worden und muss gefällt werden.

Der Ausblick von der Liegewiese am Baggersee in Alberweiler soll normalerweise zur Entspannung beitragen. Doch was der Badegast Hans Strahl vor einigen Tagen auf der Wiese entdeckte, machte ihn stutzig: In etwa einem Meter Höhe hat jemand offenbar die Rinde eines Baumes herunter gerissen. „Jetzt ist der schön gewachsene und schattenspendende Baum blattlos“, schreibt Strahl und fügt hinzu: „Als Stammgast am Baggersee macht einen das richtig traurig.“ Jemand könnte die Rinde mutwillig entfernt haben, mutmaßt Strahl. Besonders ärgerlich sei, dass da der Eintritt zum See kostenlos ist und die Gemeinde Schemmerhofen sogar regelmäßig die Wiese mäht und den Müll entsorgt.

Neue Bäume im Herbst

Bei der Gemeinde ist der Vorfall gemeldet worden und sei bekannt, betont Schemmerhofens Bauamtsleiter Markus Lerch. „Wir haben gesehen, dass der Baum tot ist und müssen ihn entfernen lassen.“ Was die Gründe dafür seien, sei nur schwer zu sagen. „Das könnte vielleicht auch an den Wurzeln liegen“, glaubt er. Dass die Rinde fehlt, sei aber in jedem Fall ärgerlich.

Bereits im Herbst will die Gemeinde dafür sorgen, dass am Seeufer neue Bäume gepflanzt werden, wie viele sei bislang noch nicht festgelegt. Wann genau der beschädigte Baum umgeschlagen werden sollte, sei noch offen, erklärt Lerch. Aus Tierschutzgründen darf der Baum frühestens im Oktober gefällt werden. Unmittelbar darauf sollen die neuen Bäume gepflanzt werden. Bis diese dieselbe stattliche Höhe erreicht haben, dürfte aber noch einige Zeit vergehen.