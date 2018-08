Teil zwei der Vorbereitung beginnt

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler starten am Donnerstag, 9. August, in den zweiten Teil der Vorbereitung auf die Saison 2018/2019 in der Fußball-Bundesliga Süd. Es wird die siebte Spielzeit sein, in der der SVA in der höchsten Mädchenspielklasse vertreten sein wird.

Aus dem Kader der Vorsaison sind noch 15 Spielerinnen im Kader, sechs externe Zugänge kamen hinzu. Der Kader besteht in der Spielzeit 2018/2019 aus 19 Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen. Rund die Hälfte der SVA-Kickerinnen sind Auswahlspielerinnen des Württembergischen Fußballverbands (WFV) in der U16 sowie der U18.

In den kommenden Wochen bis zum Punktspielstart am Samstag, 8. September, um 14 Uhr beim TSV Crailsheim stehen im Schnitt pro Woche vier bis fünf Termine auf dem Programm. Außerdem findet im Rahmen des WFV-Ausbildungskonzepts ein Trainingslager an der Sportschule in Ruit von Montag, 27. August, bis zum Mittwoch, 29. August, statt.

Nachdem der SVA in der Saison 2017/2018 mit Rang drei die bis dato beste Saisonplatzierung seit Bundesligazugehörigkeit erreicht hat, ist es erneut das Ziel, sich in der ersten Hälfte der Tabelle einzufinden. Als Titelverteidiger des WFV-Hallentitels und im WFV-Pokal ist die Titelverteidigung in diesen beiden Wettbewerben ebenso das Ziel. Im Fußballjahr 2018 sieht es der Spielplan vor, dass der SVA sechsmal daheim und viermal auswärts anzutreten hat. Im Fußballjahr 2019 stehen dann lediglich noch drei Heimspiele und fünf Auswärtspartien auf dem Programm.