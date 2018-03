SVA zurück in der Erfolgsspur

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd zu Hause den FV Löchgau mit 3:0 (1:0) bezwungen. Damit kehrte der SVA nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Frankfurt wieder zurück in die Erfolgsspur und kletterte in der Tabelle auf Platz zwei. Für Alberweiler trafen Tamara Würstle (2) und Kerstin Schneider.

„Wir waren völlig unterlegen. Alberweiler war einfach frischer, immer einen Tick schneller“, fand FVL-Trainerin Stefanie Schuster nach dem Spiel klare Worte. „Die Konterchancen die wir hatten, haben wir nicht gut genug ausgespielt. Es war ein verdienter Sieg für Alberweiler.“ SVA-Trainer Peter Kalmbach war zufrieden mit dem Ergebnis, nicht aber mit dem Spiel seiner Mannschaft. „Es war einfach zu wenig Tempo drin bei uns“, sagte er. „Am Ende zählen aber nur die drei Punkte, das ist das Wichtigste.“

In den ersten zwölf Minuten lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Dann schlug Luisa Daikeler einen langen Ball in den Lauf von Tamara Würstle und die vollendete aus 14 Metern zum 1:0. Von da an dominierte Alberweiler die Partie, störte Löchgau früh im Spielaufbau, kam aber auch nur noch zu einer Großchance vor der Pause: Nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen ging ein Schuss von Leonie Schick aus acht Metern am FVL-Gehäuse vorbei (19.). Die ansonsten offensiv harmlosen Löchgauerinnen verzeichneten danach noch zwei Chancen. Nach einem Ballverlust in Alberweilers Defensive landete ein zu unplatzierter Schuss von Katja Milbradt direkt in den Armen von Melanie Geiselhart (25.). Kurz darauf kam die SVA-Keeperin rechtzeitig aus ihrem Kasten und fischte der herannahenden Meike van Elten den Ball weg (40.).

Blitzstart in Halbzeit

In Halbzeit zwei erwischte Alberweiler einen Blitzstart. Larissa Mohr passte in die Spitze auf Kerstin Schneider und die ließ FVL-Torhüterin Elisa Mandarello mit einem strammen Schuss aus 20 Metern in den Winkel keine Abwehrchance – 2:0 (47.). Zehn Minuten später zog Tamara Würstle aus 17 Metern ab – 3:0. Auf der Gegenseite verhinderte die gut aufgelegte SVA-Keeperin Geiselhart das 1:3, indem sie per Fußabwehr gegen Katja Milbradt klärte (61.). Im Anschluss prallte ein Eckball von Svenja Herle, der noch von einer Löchgauerin abgefälscht wurde, an den Außenpfosten (66.), ein 20-Meter-Schuss von Victoria Stvoric verfehlte den FVL-Kasten nur knapp.

Trotz des klaren Rückstands steckte Löchgau nicht auf. Ein Freistoß aus 25 Metern von Alisa Meinzer strich knapp über den SVA-Kasten, einen Schuss von Katja Milbradt aus kurzer Distanz entschärfte Melanie Geiselhart (84.). Zu diesem Zeitpunkt hätte es auch schon 4:0 für Alberweiler stehen können. Ein Schuss von Katharina Rapp aus acht Metern wurde im letzten Moment von einer Löchgauerin zur Ecke geklärt (81.) und ein Kopfball von Caroline Schad nach einer Herle-Ecke auf der Linie geklärt (82.). Vier Minuten vor dem Ende hielt Victoria Stvoric aus 17 Metern drauf und das Leder sprang von der Unterkannte der Latte zurück ins Feld. Ein letzter Konter der Löchgauerinnen brachte ebenso nichts Zählbares ein (89.), und so blieb es beim 3:0-Erfolg für Alberweiler.

SV Alberweiler – FV Löchgau 3:0 (1:0). SVA: Geiselhart - Herle, Daikeler, Schad, Gaus (72. Seitz) - Würstle (78. Schoch), Stvoric, Schick (69. Rapp), Bucher - Schneider, Larissa Mohr (60. Enderle). SR: Isabel De Marco (Reutlingen). Tore: 1:0, 3:0 Tamara Würstle (12., 57.), 2:0 Kerstin Schneider (47.). Z.: 330.