SVA trifft zum Auftakt auf Crailsheim

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler starten mit dem Heimspiel gegen den TSV Crailsheim am Samstag, 10. März, in die Restrunde in der Fußball-Bundesliga Süd. Anpfiff in der Alberweiler Hessenbühl-Arena ist um 14 Uhr.

Der SVA bestreitet in dieser Saison noch insgesamt sieben Ligapartien. Für Alberweiler ist es das erste Pflichtspiel im Fußballjahr 2018, während Crailsheim bereits schon zwei Begegnungen ausgetragen hat. Das erste Pflichtspiel verloren die Crailsheimerinnen beim 1. FFC Frankfurt mit 0:3. Am vergangenen Wochenende spielte Crailsheim im Derby gegen Sindelfingen vor heimischer Kulisse 0:0.

Neue Ziele

Crailsheim liegt nach 13 Spielen mit elf Punkten auf dem achten Tabellenplatz und hat fünf Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz, den momentan der Karlsruher SC belegt. Der SVA liegt nach elf Spielen auf dem vierten Tabellenplatz und hat mit einem Heimsieg die Möglichkeit, diesen Rang zu festigen. Nach dem Ausscheiden bei der Süddeutschen Futsalmeisterschaft liegt der Fokus auf den restlichen sieben Bundesligaspielen und dem WFV-Pokal. „Wir müssen uns nun neue Ziele setzen. Die Halle ist für dieses Jahr abgehakt. Wir haben durch die 20 Punkte, die wir in elf Spielen geholt haben eine gute Basis gelegt, wir können ohne Druck aufspielen“, blickt SVA-Trainer Dominik Herre voraus. „Das Ziel lautet in der Liga bestmöglich abzuschließen und den WFV-Pokal zum vierten Mal in Folge zu holen. Dafür werden wir die kommenden Wochen intensiv arbeiten.“ Im Spiel gegen Crailsheim stehen Herre nicht alle Spielerinnen zur Verfügung. Momentan steht noch nicht fest, wer einsatzfähig sein wird. Das entscheidet sich erst am Spieltag.