SVA-Spiel in Nürnberg abgesagt

Das für Sonntag angesetzte Spiel in der Frauenfußball-Regionalliga Süd zwischen dem 1. FC Nürnberg und dem SV Alberweiler ist am Samstag abgesagt worden. „Der Kunstrasen in Nürnberg ist vereist. Es gibt keine Chance dort Fußball zu spielen lautete die Begründung von FCN-Seite“, so Alberweilers Vorsitzender Martin Kaiser am Samstag. Einen Nachholtermin gibt es noch nicht.

Derweil ist das am vergangenen Mittwoch ausgefallene Spiel des SVA gegen den TSV Schwaben Augsburg neu terminiert worden. Die Partie soll nun am 11. April in Alberweiler (Anstoß: 18 Uhr) ausgetragen werden.