SVA peilt nächsten Dreier an

Mit zwei Saisonsiegen im Gepäck treten die B-Juniorinnen des SV Alberweiler mit großem Selbstvertrauen die weiteste Reise in dieser Fußball-Bundesligasaison an. Im zweiten Auswärtsspiel der Saison will der SVA gegen den Aufsteiger FSV Hessen Wetzlar den nächsten Dreier folgen lassen (Anstoß: Samstag, 15 Uhr).

Nach dem Spiel gegen Wetzlar folgt eine mindestens zweiwöchige Bundesligapause. Über den 1. Oktober hinweg steht für die U18-Juniorinnen das Sichtungsturnier der Landesauswahlmannschaften in Duisburg an, daher ist in der Bundesliga Süd spielfrei. Auch die U16-Auswahl des Württembergischen Fußballverbands (WFV) bestreitet in Baden ein Vergleichsturnier in der Sportschule Schöneck, bei dem die Teams der Landesverbände Hessen, Baden, Südbaden, Bayern und Württemberg gegeneinander antreten. Am Samstag, 7. Oktober, findet das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal der Frauen in Alberweiler statt, in dem der SVA den FC Bayern München empfängt. Das ursprünglich für diesen Tag terminierte Bundesligaspiel zwischen Alberweilers B-Juniorinnen und dem FC Bayern München ist daher abgesetzt worden. Wann das Spiel nahgeholt wird, steht bis dato noch nicht fest.

Die Devise für das Auswärtsspiel gegen Wetzlar formuliert SVA-Trainer Dominik Herre klar: „Wir wollen mit drei Punkten aus Wetzlar im Gepäck zurückkehren.“ Bis auf Muriel Kroflin, Mia Eickmann, Saskia Hepp und Chantal Ebinger werden Herre alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. Die genannten vier Spielerinnen sind mit einem Doppelspielrecht ausgestattet und werden am kommenden Wochenende für ihren Erstverein bei den Junioren aktiv sein. Die Langzeitverletzte Maren Jerg (Aufbautraining nach Kreuzbandriss) wird das ganze Jahr 2017 noch nicht zur Verfügung stehen.

WFV-Pokalspiel in Munderkingen

Nach der Partie in Wetzlar steigt für den SVA das Erstrundenspiel im WFV-Pokal, in dem Alberweiler Titelverteidiger ist. In Runde eins trifft der SVA am Mittwoch, 27. September, um 18.30 Uhr auswärts auf den VfL Munderkingen. Die B-Juniorinnen aus Munderkingen haben sich in der Qualifikationsrunde durch einen 2:1-Auswärtserfolg gegen den FV Bellenberg für die erste Runde qualifiziert.

Der SV Alberweiler setzt für das Auswärtsspiel in Wetzlar einen Fanbus ein. Abfahrt ist am Samstag am Sportplatz in Alberweiler um 7.15 Uhr.