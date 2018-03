SVA peilt etwas Zählbares an

Für den SV Alberweiler steht am Sonntag das erste Pflichtspiel des Jahres in der Frauenfußball-Regionalliga Süd an. Gegner ist auswärts der 1. FC Nürnberg (Anstoß: 15 Uhr), sofern überhaupt gespielt werden kann.

Ob die Partie in Nürnberg angepfiffen wird, entscheidet sich am Samstag gegen 16 Uhr. „Der Kunstrasen in Nürnberg ist aktuell teilweise vereist. Stand heute könnte nicht gespielt werden“, sagte Alberweilers Vorsitzender Martin Kaiser, der diese Infos zuvor vom Staffelleiter erhalten hatte. Eigentlich hätte der SVA auch schon am vergangenen Mittwoch das Nachholspiel gegen den TSV Schwaben Augsburg bestreiten sollen, doch dies ließen die Schneemassen in Alberweiler nicht zu. „Auch ein Ausweichen auf den Biberacher Kunstrasen war wegen des vielen Schnees nicht möglich“, so Kaiser.

Nun hofft man im SVA-Lager, dass am Sonntag gespielt werden kann. „Zum einen sind die Nachholtermine rar gesät, außerdem ist die Mannschaft heiß darauf, dass es wieder losgeht“, so Co-Trainer Michael Groß. Mitte Januar hat der SVA mit der Vorbereitung begonnen. Seither standen drei Einheiten pro Woche und ein zweitägiges Trainingslager in Stuttgart auf dem Programm. Die Vorbereitung sei alles in allem gut gelaufen. „Bis vor einer Woche konnten wir gut trainieren, dann kam der Schnee“, sagt der 50-Jährige und fügt hinzu: „Die Mannschaft hat gut mitgezogen und ist gut drauf.“

Zwei Abgänge in der Winterpause

Nicht mehr mit von der Partie waren in der Vorbereitung Janina Friese und Annika Schoch. Friese absolviert nun neben der Arbeit ein Studium, weshalb sie den SVA in Richtung eines Clubs im südbadischen Raum verlassen hat. Schoch zog es aus privaten Gründen zurück zu ihrem Heimatverein SV Reinstetten. „Beide Abgänge tun weh. Janina und Annika waren immer motiviert bei der Sache. Aber die Gründe, warum sie uns verlassen haben, gilt es natürlich zu akzeptieren“, so Groß.

Das ursprüngliche Saisonziel hat der SVA nach 13 absolvierten Spielen so gut wie erreicht. „Mit dem Abstieg dürften wir eigentlich nichts mehr zu tun bekommen. Wir wollen jetzt so lange wie möglich oben dabeibleiben. Wozu es dann am Ende reicht, werden wir sehen“, sagt Michael Groß. Das Hinrundenspiel gegen den kommenden Gegner Nürnberg hat Alberweiler mit 3:0 gewonnen. „Das Ergebnis zählt aber nicht mehr. Die Karten werden jetzt neu gemischt“, so der Co-Trainer. Er rechnet mit einem sehr motivierten Gegner: „Nürnberg dürfte die Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen wollen. Wir sind aber gewappnet und wollen auf jeden Fall etwas Zählbares mitnehmen.“

Namen & Zahlen/SV Alberweiler

Zugänge: keine. Abgänge: Janina Friese (berufsbedingt/neuer Verein unbekannt), Annika Schoch (SV Reinstetten). Trainer: Peter Kalmbach/Co-Trainer: Michael Groß, Roland Kopf (alle wie bisher). Saisonziel: So lange wie möglich vorn mitspielen. Meisterschaftsfavorit: Eintracht Frankfurt. Vorbereitungsspiele: FC Staad (Schweiz) 2:2, Hegauer FV 3:1.