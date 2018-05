SVA-Nachwuchs will Titel verteidigen

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler bestreiten am Donnerstag, 10. Mai, in Weinstadt das Finale im WFV-Pokal. Gegner ist der Fußball-Oberligist FV Löchgau. Spielbeginn in Weinstadt ist um 14 Uhr.

Als amtierender Titelträger ist es das erklärte Ziel des SVA, den Titel erneut nach Alberweiler zu holen. In der Regel wird der Endspielort zwischen beiden Finalteilnehmern ausgelost. Dieses Jahr wurde vom Verbandsjugendausschuss aber kurzfristig entschieden, dass das Pokalfinale der B-Juniorinnen zusammen an einem Tag mit dem Verbandspokalfinale der B-Junioren auf einem neutralen Platz ausgetragen wird. Nach dem Finale der B-Juniorinnen findet im Anschluss um 17 Uhr das Endspiel der B-Junioren statt. In diesem treffen der VfB Stuttgart und der 1. FC Heidenheim aufeinander. Außergewöhnlich dabei ist, dass für den VfB Stuttgart der Alberweiler Alexander Kopf spielen wird und für seinen Heimatverein SVA seine Schwester Julia Kopf.

Alberweiler steht bereits zum vierten Mal in Folge im Endspiel, der FV Löchgau erreichte zuletzt 2008 das Finale. Der SVA hat im laufenden Wettbewerb noch kein Gegentor hinnehmen müssen. In Runde eins kam Alberweiler kampflos weiter, da der Gegner VfL Munderkingen nicht antrat. In Runde zwei schaltete der SVA den SV Immenried mit 11:0 aus. Erneut einen 11:0-Kantersieg gab es in Runde drei gegen den SV Unlingen.

Das Viertelfinale gegen den Oberligazweiten TSV Frommern wurde mit 6:0 erfolgreich gestaltet. Den Einzug in das Endspiel machte der SVA im Halbfinale mit einem 4:0-Erfolg gegen den Oberligisten FFV Heidenheim klar. Für das Finale stehen laut SVA-Trainer Dominik Herre bis auf Michelle Weiß alle Spielerinnen zur Verfügung. Weiß befindet sich derzeit mit der deutschen U17-Nationalmannschaft bei der EM in Litauen.