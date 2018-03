SVA-Nachwuchs peilt Titelverteidigung an

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler treten am Samstag, 17. Februar, ab 10 Uhr bei der württembergischen Hallenmeisterschaft in Wendlingen an. Als Titelverteidiger und amtierender deutscher Futsalmeister will der SVA am Ende erneut ganz vorn stehen.

Gespielt wird in der Halle Futsal, daher nennt sich der Wettbewerb WFV-Futsalmasters. Der SVA-Nachwuchs trifft in der Vorrundengruppe D zunächst auf die TSG Schwäbisch Hall, den TSV Sondelfingen, den SV Eutingen und die SGM Wendlingen/Ötlingen. Gespielt wird in vier Gruppen. In Gruppe A, B und C sind je vier Mannschaften vertreten. Die jeweiligen Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Viertelfinalspiele. Der SVA wird das erste Turnierspiel des Tages gegen Schwäbisch Hall bestreiten. Das Endspiel ist für 17.35 Uhr angesetzt. Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich für die süddeutsche Meisterschaft. Diese findet am Sonntag, 4. März, in Wertingen (Bayerischer Fußballverband) statt.

Auch die B-II-Juniorinnen des SVA (Verbandsstaffel Süd) nehmen an der Verbandsendrunde teil. Gegner in Gruppe B sind der TSV Mühlhausen/Stuttgart, die Spvgg Berneck-Zwerenberg und der SV Unterdigisheim.