SVA-Nachwuchs peilt mindestens einen Zähler an

Ein Duell der Punktlosen steht am dritten Spieltag der Bundesliga für die B-Juniorinnen des SV Alberweiler an. Die empfangen den 1. FC Nürnberg (Anstoß: Samstag, 7. September, 14 Uhr).

Die „Cluberer“ trafen mit Bayern München und dem 1. FFC Frankfurt bislang auf zwei Gegner, die zum engen Favoritenkreis auf die Meisterschaft zählen. Sowohl beim 1:3 gegen die Bayern, als auch bei der 0:1-Heimniederlage gegen Frankfurt war der FCN gleichwertig und hätte bei besserer Chancenverwertung durchaus den einen oder anderen Punkt ergattern können.

Völlig chancenlos waren dagegen die SVA-Mädchen beim Gastspiel am vergangenen Samstag in Sindelfingen. Der VfL war Alberweiler in allen Belangen überlegen und gewann auch in dieser Höhe verdient. Am Dienstag unter der Woche spielte der SVA daraufhin gegen die B-Jugend-Jungen des SV Altheim, um nochmals verschiedene Abläufe einzustudieren. Bei der 4:9-Niederlage gegen die körperlich überlegenen Jungs wurden vor allem die Schwächen im Defensivverhalten immer wieder bestraft. Die Tore für den SVA erzielten Sina Wirthensohn (2), Svenja Herle und Greta Grimm.

Gegen Nürnberg wird es vor allem darauf ankommen, dass alle Spielerinnen auch nach hinten arbeiten und die wenigen Torchancen, die man in der Bundesliga bekommt, konzentriert genutzt werden. Das Trainerteam des SVA hat zum Ende der Ferien wieder alle Spielerinnen an Bord und kann personell aus dem Vollen schöpfen. Das Ziel ist klar: Mindestens ein Punkt soll in Alberweiler bleiben.