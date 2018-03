SVA muss gegen Hoffenheim und den FC Bayern ran

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler bestreiten in der Fußball-Bundesliga-Süd über die Osterfeiertage zwei Auswärtsspiele gegen Spitzenmannschaften. Das erste Spiel findet am Karsamstag, 31. März, um 14 Uhr in St. Leon-Rot gegen den Tabellendritten 1899 Hoffenheim statt. Das zweite Spiel bestreitet der SVA-Nachwuchs am Ostermontag, 2. April, um 14 Uhr in Aschheim gegen den Tabellenfünften FC Bayern München.

Vor den beiden Spieltagen befindet sich der SVA als Tabellenvierter zwischen beiden Spielgegnern. Der SVA hat 23 Zähler auf der Habenseite, Hoffenheim 26 und die Bayern 22. Die letzten beiden Wochenenden war aufgrund von einem DFB-Sichtungsturnier der U16-Juniornnen in Duisburg und der Qualifikationsrunde der DFB-U17-Juniorinnen eine zweiwöchige Bundesligaspielpause. Fünf SVA-Spielerinnen waren mit der U16-Auswahl in Duisburg und belegten den elften Platz von 22 teilnehmenden Teams.

Für die beiden Spiele stehen bis auf Britta Peters (krankheitsbedingt) alle Spielerinnen für einen Einsatz zur Verfügung. Das Ziel für die beiden Spiele formuliert SVA-Trainer Dominik Herre wie folgt: „Wir werden versuchen, in beiden Spielen ungeschlagen zu bleiben. In beiden Spielen werden wir an unsere Leistungsgrenze gehen müssen, um zu punkten. Das Schöne ist, dass wir in beiden Spielen keinen Druck verspüren. Die Favoritenrolle liegt bei Hoffenheim und bei Bayern.“