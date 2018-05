SVA macht vierten Pokalsieg in Folge perfekt

Die Bundesliga-B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben zum vierten Mal in Folge den württembergischen Fußball-Verbandspokal gewonnen. In einer einseitigen Partie vor 150 Zuschauern setzte sich der SVA in Weinstadt souverän mit 9:1 (5:0) gegen den Oberligisten FV Löchgau durch.

Alberweiler konnte mit Michelle Weiß, die mit der deutschen U17-Nationalmannschaft in Litauen bei der EM im Einsatz ist, und Vera Ellgass (krank) zwei wichtige Spielerinnen nicht einsetzen. Dennoch kannte die Partie ab der ersten Minute nur eine Richtung, und zwar auf das Tor des FV Löchgau. Alberweiler verzeichnete Chancen im Minutentakt, das längst fällige 1:0 für den SVA erzielte schließlich Theresa Hauler (7.), die eine Flanke von Milena Kohlmeyer nur noch ins leere Tor einschieben musste. In der Folgezeit vergaben Alberweilers U15-Nationalspielerin Muriel Kroflin, Milena Kohlmeyer und Solveig Schlitter klare Tormöglichkeiten. Das 2:0 erzielte dann Kohlmeyer nach schöner Vorarbeit von Schlitter (14.). Einen Alleingang von der Mittellinie aus schloss Kroflin wenig später mit einem satten Linksschuss in den Winkel zum 3:0 für Alberweiler (23.). Nach einem langen Pass von Sarah Hagg über die Löchgauer Abwehr hinweg flankte Kohlmeyer auf Schlitter, die die FVL-Torhüterin Laura Pawlowski umkurvte und zum 4:0 einschob (28.). Svenja Kunz scheiterte mit einem Schuss an der Latte (34.). Kurz darauf strich ein Schuss von Hauler knapp über das FVL-Tor. Zwei Minuten vor der Halbzeit besorgte erneut Schlitter nach Vorarbeit von Kunz das 5:0 – das Spiel war endgültig entschieden.

Kunz erhöht auf 6:0

Sofort nach dem Wiederanpfiff kannte das Spiel weiter nur eine Richtung, so scheiterte SVA-Stürmerin Malin Frisch mit einem Drehschuss an der Latte. Ein Schuss von Kunz verfehlte das FVL-Gehäuse knapp. Nach einem Foul im Strafraum an Frisch zeigte Schiedsrichterin Hannelore Pink auf den Strafstoßpunkt, Kunz zimmerte den Ball mit einem satten Rechtsschuss unhaltbar in den Winkel zum 6:0 (52.). In Minute 55 erzielte die eingewechselte Britta Peters nach Vorarbeit von Mia Eickmann das 7:0. Der Ehrentreffer der Löchgauer war der einzige Torschuss des FVL im ganzen Spiel. Mit freundlicher Unterstützung des SVA erzielte Ilirjana Musliu in der 67. Minute das 7:1. In der 73. Minute erzielte Lena Rädler mit einem Schuss aus 16 Metern das 8:1. Den Schlusspunkt setzte Eickmann in der 76. Minute, in dem sie FVL-Torhüterin Pawlowski umkurvte und den Ball ins Tor zum 9:1-Endstand einschob und den hochverdienten WFV-Pokalsieg für Alberweiler perfekt machte.

Herre: „Großartige Leistung“

„Die Mannnschaft hat eine überragende Saison gespielt. In der Bundesliga haben wir den dritten Tabellenplatz erreicht, in der Rückrundentabelle waren wir Erster“, bilanzierte SVA-Trainer Dominik Herre. „In der Halle haben wir zum vierten Mal in Folge den württembergischen Hallentitel geholt und sind bei der süddeutschen Futsalmeisterschaft Dritter geworden.“ Den WFV-Pokal zum vierten Mal in Folge geholt zu haben sei eine großartige Leistung der Mannschaft. „Wir können mit Stolz auf eine ganz starke Saison 2017/2018 zurückblicken", so Herre. Nun ist für die B-Juniorinnen des SV Alberweiler Pause, bevor es am Donnerstag, 7. Juni, mit einem Training in die neue Saison geht.