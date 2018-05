SVA macht Pokal-Triple perfekt

Der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler hat zum dritten Mal in Folge den Verbandspokal gewonnen. Im Endspiel bezwang Alberweiler in der heimischen Hessenbühl-Arena den Regionalliga-Absteiger FV Löchgau mit 4:0 (1:0). Damit qualifizierte sich der SVA unter den Augen der neuen Trainerin Chantal Bachteler erneut für den DFB-Pokal.

Nach dem Schlusspfiff in Alberweiler brachen alle Dämme. Die bereits ausgewechselten und die Ersatzspielerinnen stürmten in T-Shirts mit der Aufschrift „DFB-Pokal 3.0“ jubelnd auf das Spielfeld. Wenig später lagen sich die Spielerinnen in den Armen und stimmten Sprechchöre wie „DFB-Pokal, DFB-Pokal, DFB-Pokal“ an. Trainer Peter Kalmbach bekam von Tamara Würstle und Selina Gaus eine Wasserdusche verpasst, eine Bierdusche sollte noch folgen. All das machte dem scheidenden Übungsleiter aber nichts aus, sehr groß war bei ihm wie auch bei den Co-Trainern Michael Gross und Roland Kopf einfach die Freude. „Ich bin sehr stolz auf meine Mädels. Es war eine geile Saison. Das ist jetzt der krönende Abschluss“, sagt Kalmbach. „Wir waren klar überlegen. So einen Abschied wünscht man sich als Trainer. Jetzt werden wir eine lange Nacht haben und ordentlich feiern.“

Deutlich anders stellte sich hingegen logischerweise die Stimmung im Lager das FV Löchgau dar. „Es war eine klare Sache. Der Sieg geht in Ordnung, Glückwunsch an Alberweiler“, sagte FVL-Trainerin Stefanie Schuster. „Klar sind wir enttäuscht. Wir hatten auch Verletzungsprobleme, so konnten wir offensiv nicht viel bewegen.“ Wenige Augenblicke später brandete noch einmal Jubel beim SV Alberweiler auf, als Caroline Schad und Luisa Daikeler bei der Siegerehrung den WFV-Pokal in die Höhe stemmten.

Sibel Meyer trifft zum 1:0

In den 90 Endspiel-Minuten davor machte Alberweiler von Beginn an das Spiel und hatte bei hohen Temperaturen in der Hessenbühl-Arena klare optische Vorteile. Löchgau musste ohne Torjägerin Katja Milbradt (Bänderiss im Sprunggelenk) auskommen, die noch in der abgelaufenen Regionalligasaison in 23 Spielen 20 Treffer erzielt hatte. Der FVL war darauf bedacht, sicher in der Abwehr zu stehen und setzte auf Konter. Torchancen verzeichnete Löchgau in den ersten 45 Minuten keine. Ganz anders Alberweiler: Laura Mohr (4.) und Luisa Daikeler (6.) boten sich aussichtsreiche Gelegenheiten vor dem FVL-Gehäuse, ebenso Sibel Meyer, deren Kopfball Löchgaus Keeperin Pia Bendig noch im letzten Moment zur Ecke klären konnte (19.). In Minute 37 war es dann aber soweit: Lena Bucher legte quer auf Sibel Meyer und die lochte aus kurzer Distanz zum 1:0 ein (37.).

Nach dem Seitenwechsel ging Löchgau vom Anpfiff weg etwas offensiver zu Werke. Natalie Härterich legte den Ball in den Lauf von Svenja Fischer, die von Luisa Daikeler begleitet, auf das SVA-Tor zueilte. Fischer Schuss aus zwölf Metern landete am Außennetz – es sollte Löchgaus beste Torchance im ganzen Spiel bleiben (47.).

Auf der Gegenseite blieb Laura Mohr bei einem Konter an FVL-Keeperin Bendig hängen (52.). Nach einem schönen Spielzug des SVA über mehrere Stationen passte Lena Bucher auf Sibel Meyer, die das Leder aus zwölf Metern in den Winkel schlenzte (55.) – 2:0. Es folgte Großchance auf Großchance für Alberweiler. Tamara Würstle fand ihre Meisterin in FVL-Keeperin Bendig (62., 63.), oder der Ball klatschte an den Pfosten (65.). Ein Schuss von Kerstin Schneider strich knapp am FVL-Gehäuse vorbei (68.). Nach einem Freistoß von Luisa Daikeler war dann die nur Sekunden zuvor eingewechselte Katharina Rapp zur Stelle – 3:0 (74.). Kerstin Schneider besorgte schließlich mit einem strammen Schuss aus 16 Metern den 4:0-Endstand. Danach nahm die Pokalparty ihren Lauf.

Weitere Stimmen zum WFV-Pokalsieg des SV Alberweiler

Laura Mohr (Defensivspielerin des SV Alberweiler, hört wie Larissa Mohr und Caroline Schad auf): „Es ist geil, noch mal den Pokal gewonnen zu haben. So kann man aufhören. Den Mädels wünsche ich jetzt viel Erfolg im DFB-Pokal und in der neuen Saison.“

Sibel Meyer (zweifache Final-Torschützin des SV Alberweiler): „Das ist ein geiles Gefühl. Es wäre aber auch egal gewesen, wer die Tore gemacht hätte. Hauptsache ist, dass wir gewonnen haben. Ich freue mich einfach, der Mannschaft mit zwei Toren geholfen zu haben. Jetzt wünsche ich mir die Bayern im DFB-Pokal.“

SV Alberweiler – FV Löchgau 4:0 (1:0). SVA: Geiselhart - Laura Mohr (73. Rapp), Daikeler, Schad, Gaus - Würstle, Herle, Stvoric (75. Schick), Bucher - Enderle (82. Seitz), Meyer (58. Schneider). Tore: 1:0, 2:0 Sibel Meyer (37., 55.), 3:0 Katharina Rapp (74.), 4:0 Kerstin Schneider (88.). SR: Silke Adelsberger (Abtsgmünd). Z.: 500. Einklappen Ausklappen