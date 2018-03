SVA ist erneut WFV-Futsal-Meister

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler sind zum vierten Mal in Folge württembergischer Meister im Futsal. Nach einem langen und kräfteraubenden Turniertag setzte sich das Team von Trainer Dominik Herre die WFV-Futsalkrone 2018 auf und qualifizierte sich für die süddeutsche Futsal-Meisterschaft am Sonntag, 4. März, im bayerischen Wertingen. Damit lebt auch der Traum des SVA weiter, als deutscher Meister im Futsal den Titel zu verteidigen.

Bei der württembergischen Meisterschaft in Wendlingen waren neben dem SVA I auch die B-II-Juniorinnen aus Alberweiler am Start. Die B-I-Juniorinnen setzten sich in der einzigen Fünfergruppe der vier Gruppen als einziges Team in der Vorrunde verlustpunktfrei durch. Vier Siege verbuchte der SVA I, der sich als Sieger der Gruppe D für das Viertelfinale qualifizierte. Der SVA II erreichte in der Gruppe B mit zwei Siegen und einem Unentschieden und ohne Gegentor in der Vorrunde ebenso als Gruppensieger das Viertelfinale.

In der ersten K.-o.-Runde war zuerst Alberweilers „Zweite“ gegen den SV Spaichingen dran. Nachdem die reguläre Spielzeit torlos geblieben war, entschied das Sechsmeterschießen. Dabei behielt der SVA II mit 2:1 die Oberhand und sicherte sich den Einzug in die Runde der letzten vier Mannschaften. Außerdem war klar: Wenn die „Erste“ des SV Alberweiler ihr sein Viertelfinalspiel gegen den SV Unlingen (Tabellenführer der Verbandsstaffel Süd) gewinnen sollte, würde es im Halbfinale zum vereinsinternen Aufeinandertreffen kommen. Wie erwartet, setzte sich der SVA I gegen Unlingen auch mit 2:0 durch.

Das erste Halbfinalspiel zwischen der Spvgg Berneck-Zwerenberg (Verbandsstaffel Nord) und dem TSV Tettnang (Oberliga Baden-Württemberg) gewann Tettnang mit 2:1 im Sechsmeterschießen. Im zweiten Halbfinale setzte sich der SVA I mit 1:0 Erfolg gegen den SVA II durch ein Tor von Solveig Schlitter durch und stand ebenfalls als Finalist fest.

Im Spiel um Platz drei hatte der SVA II nach torloser regulärer Spielzeit in einem langen Sechsmeterschießen nicht das Glück auf seiner Seite und verlor mit 8:9 gegen die Spvgg Berneck-Zwerenberg.

Das Finale zwischen dem B-Jugend-Bundesligisten aus Alberweiler und dem Oberliga-Tabellenführer TSV dominerte der SVA, verpasste jedoch bei mehreren klaren Möglichkeiten den Deckel bereits in der regulären Spielzeit draufzumachen. Nach dem 0:0 in der regulären Spielzeit gab es eine fünfminütige Verlängerung. In der dritten Minute erzielte Vera Ellgass den goldenen Treffer zum 1:0-Endspielsieg und zum Gewinn des WFV-Futsal-Titels.

„Es war nicht ganz einfach für uns“, sagte der glückliche SVA-Trainer Dominik Herre. „Gegen uns haben alle Teams 20 bis 30 Prozent draufgelegt und voll dagegengehalten; da hat man gesehen, dass sie dem amtierenden deutschen Meister im Futsal ein Bein stellen wollten.“ Herre verwies auch darauf, dass sich seine Mannschaft aber auch selbst das Leben etwas schwer gemacht hatte. „Leider haben wir nicht unsere Bestleistung abgerufen. Aber in den drei K.-o.-Spielen haben wir als einzige Mannschaft keinen Gegentreffer zugelassen, daher war es alles in allem ein verdienter Erfolg von uns.“