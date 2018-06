SVA II muss im Oberschwabenstadion ran

Die SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler aus der Regionenliga V und der SV Alberweiler II (Regionenliga VI) spielen am Samstag ab 15.30 Uhr in der zweiten Runde der Relegation zur Frauenfußball-Landesliga II im Saulgauer Oberschwabenstadion gegeneinander. Der Sieger trifft am kommenden Sonntag, 24. Juni, im Relegationsfinale auf den SV Sulgen (Anstoß: 15 Uhr in Schramberg).

Alberweiler II war als Vierter der Regionenliga VI in die Relegationsrunde gerutscht, weil Haslach/Wangen und Bellamont verzichtet hatten. In Runde eins am Mittwoch setzte sich der SVA II dann gegen die SGM Herrenzimmern/Villingendorf durch Tore von Florine Hartnegg, Melanie Wenger, Sina Romer mit 3:1 durch.

„Ich habe das Spiel am Mittwoch gesehen und konnte mir ein Bild machen. Ich denke, Alberweiler II will hoch, schon deshalb, damit der Verein einen noch besseren Unterbau zur Regionalligamannschaft hat. Das ist eine spielstarke Mannschaft“, sagt SGM-Trainer Christian Luib und fügt hinzu: „Wir haben gut trainiert, sind gut drauf. Ich glaube, wir haben den Vorteil: Wir können und wollen hoch, müssen aber nicht.“

Die SGM war erst im vergangenen Jahr in die Regionenliga V aufgestiegen. Die Spielzeit 2017/18 hatte Bad Saulgau/Renhardsweiler als Tabellenzweiter abgeschlossen und holte dabei in 22 Spielen 49 Punkte (64:23 Tore).