SVA geht erstmals leer aus

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd die erste Niederlage nach der Winterpause kassiert. Das Team von Trainer Peter Kalmbach verlor beim Zweitliga-Absteiger SV 67 Weinberg mit 0:2 (0:0). Trotzdem behauptete Alberweiler Tabellenplatz vier, Weinberg kletterte auf Platz zwei.

„Ich bin trotz der Niederlage zufrieden. Wir haben ein gutes Spiel gemacht, anders als in Würzburg. Nur in Würzburg haben wir halt gewonnen“, sagte SVA-Trainer Peter Kalmbach nach der Partie. „Der Einsatz war voll okay, da kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Kunstrasen war schwer bespielbar, aber das war für beide Teams gleich.“

Leichte optische Vorteile

Alberweiler hatte in der ersten Halbzeit leichte optische Vorteile. Daraus ergaben sich zwei aussichtsreiche Torchancen. Annika Enderle traf das Leder nicht richtig und so strich ihr Schuss einen halben Meter über das SVW-Gehäuse. Sibel Meyer nahm eine Vorlage aus 16 Metern volley, wieder verfehlte das Leder nur knapp sein Ziel.

Nach der Pause lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch. Sibel Meyer setzte sich gut durch, eilte allein aufs Tor zu, legte sich dann den Ball aber etwas zu weit vor und SVW-Torhüterin Anja Treiber bereinigte die Situation. Weinberg war in Sachen Torchancenverwertung effektiver. Nach einem Ballverlust von Alberweiler im Mittelfeld, wurde Ellen Riess per Steilpass auf die Reise geschickt und ließ Alberweilers Keeperin Melanie Geiselhart keine Abwehrchance (54.). Zwölf Minuten später konnte der SVA den Ball in der Abwehr nicht klären, das Leder gelangte zu Christina Schellenberg, die aus 18 Metern zum 2:0 einnetzte. Dies war gleichzeitig der Endstand. Auf Alberweiler wartet nun ein Spiele-Doppelpack über Ostern. Am kommenden Samstag, 31. März, empfängt der SVA den ETSV Würzburg (Anstoß: 14 Uhr). Am Ostermontag steht dann das Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg auf dem Programm (14 Uhr).