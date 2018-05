SVA demonstriert Heimstärke

Der Frauenfußball-Regionalligist SV Alberweiler hat zu Hause mit einem 5:2 (2:1)-Erfolg gegen den FC Ingolstadt drei wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei geholt. Der SVA lieferte gegen den bayrischen Tabellennachbarn eine überzeugende Leistung und hätte den Sieg bei einer besseren Chancenverwertung höher gestalten können.

„Heute haben wir mal wieder vor heimischem Publikum ein tolles Spiel gezeigt, die ganze Mannschaft war motiviert“, sagte Peter Kalmbach nach dem Sieg. Besonders in puncto Chancenverwertung habe sein Team sich heute gesteigert. Diese war 48 Stunden zuvor beim Duell gegen den FC Wacker München nur mangelhaft gewesen und der SVA hatte eine 1:2-Auswärtsniederlage hinnehmen müssen. „Am Sonntag haben wir riesige Chancen liegen gelassen und auch fußballerisch war es heute deutlich besser“, analysierte Kalmbach.

Würstle gleicht zum 1:1 aus

Dabei erwischte der SVA gegen Ingolstadt alles andere als einen guten Start: Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase schob Vanessa Haim nach einer Flanke von Ramona Maier zum 1:0 aus Sicht der Gäste ein – die ansonsten souveräne SVA-Torhüterin Milena Graf war ohne Chance (11.). Danach schaltete Alberweiler einen Gang hoch und hätte mit etwas Glück nach einem Foul an Lena Bucher einen Strafstoß erhalten können (12.). Den Ausgleich erzielte dann nach einem Freistoß von Spielführerin Svenja Herle Top-Torschützin Tamara Würstle per Kopf (18.).

Die Gäste standen in der Tabelle zwar nur einen Zähler hinter dem SVA, wirkten aber nach dem Ausgleichstreffer überfordert. So kamen Victoria Stvoric und Laura Mohr anschließend zu guten Möglichkeiten (22., 27.), die jedoch nichts Zählbares einbrachten. Praktisch aus dem Nichts heraus fiel dann das 2:1: Svenja Herle lauerte vor einem kurzen Freistoß auf der Abseitslinie und wurde herrlich freigespielt – vom Pfosten prallte der Ball letztlich in die Maschen (33.). Noch bis zum Seitenwechsel hielten die Schanzer dagegen, ehe die Partie kippte. Zwei Minuten nach der Halbzeit war es wieder Würstle, die nach einer Hereingabe von Herle zur 3:1-Führung einnickte.

Der SVA demonstrierte in der Folge seine Heimstärke, nur Spitzenreiter Eintracht Frankfurt holte zu Hause mehr Zähler. In der 59. Minute scheiterte Angreiferin Annika Enderle am Pfosten, nur 60 Sekunden später vergab Leonie Schick aus bester Position. Für die Vorentscheidung sorgte die agile Sibel Meyer, die FCI-Keeperin Franziska Maier umkurvte und zum 4:1 einschoss (61.). Bei den Gästen keimte nach dem 4:2 durch Alina Mailbeck etwas Hoffnung auf (76.), die allerdings Annika Enderle mit dem Treffer zum 5:2-Endstand im Keim erstickte (86.).

Durch den Sieg hat sich der SV Alberweiler eine gute Grundlage für den Saisonendspurt geschaffen: Der FCI liegt nun vier Zähler hinter dem SVA. Der zweitplatzierte SV 67 Weinberg hat zwar fünf Punkte mehr auf dem Konto, aber auch ein Spiel mehr absolviert.