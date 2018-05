SVA bestreitet letztes Heimspiel

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd in einem Nachholspiel den TSV Crailsheim zu Gast (Anstoß: Donnerstag, 14 Uhr). Für den SVA ist es gleichzeitig das letzte Heimspiel in dieser Saison. 18 Punkte trennen den Tabellenneunten Crailsheim und den Dritten Alberweiler. Der SVA könnte mit einem Sieg bis auf zwei Zähler an den Zweiten Weinberg heranrücken. Der Papierform nach sind die heimstarken Alberweilerinnen klarer Favorit. Das Hinrundenspiel endete noch mit 1:1. Für beide Mannschaften wird es am Mittwoch nächster Woche ein schnelles Wiedersehen geben. Dann treffen beide Vereine im Viertelfinale des Verbandspokals in Crailsheim aufeinander. Doch zunächst gilt die volle Konzentration beim SVA dem Ligaduell in der Hessenbühl-Arena.