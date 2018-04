SV Alberweiler knackt einige Bestmarken

Im letzten Saisonspiel der Saison 2017/2018 in der B-Juniorinnen Bundesliga Süd haben sich die B-Juniorinnen des SV Alberweiler in der heimischen Hessenbühl-Arena gegen die VfL Sindelfingen Ladies mit 4:1 (3:0) durchgesetzt.

Die Partie vor 190 Zuschauern war bereits nach knapp einer halben Stunde entschieden, als der SVA bereits mit 3:0 führte. Das erste Tor erzielte SVA-Torjägerin Vera Ellgass, nachdem Sturmkollegin Malin Frisch den Ball in den Rücken der Sindelfinger Abwehr gespielt hatte. Ellgass war schneller als ihre Gegenspielerin, umkurvte die herauseilende Sindelfinger Keeperin Lea Schmidt und schob den Ball in der 7. Minute zum 1:0 für den SVA ein. Eine Zeigerumdrehung später kam Sindelfingens Neele Beck nach einer Flanke frei zum Abschluss, ihr Schussversuch streifte die Oberkante der Latte. In Minute neun traf Alberweilers U-17-Nationalspielerin Michelle Weiß die Oberkante der Latte des Sindelfinger Gehäuses. Nach einer schönen Kombination über mehrere Stationen schloss Frisch mit links ab, VfL-Keeperin Schmidt konnte den Ball nur nach vorne abklatschen und Ellgass staubte zum 2:0 ab.

Hattrick von Vera Ellgass

In der Folgezeit verfehlten zwei Freistoßmöglichkeiten von Svenja Kunz und Laureta Temaj knapp das Ziel, Solveig Schlitter setzte einen Schussversuch knapp über das Tor. Nach einem mustergültigen Chipball in der 35. Minute von Michelle Weiß über die gesamte Sindelfinger Abwehr hinweg lupfte Ellgass den Ball über die Sindelfinger Torhüterin unhaltbar zum 3:0 ins Eck. Es war ihr elfter Saisontreffer und der zweite Hattrick. Mit elf Toren belegt Ellgass den zweiten Platz in der Torjägerliste hinter der Freiburgerin Jule Kleymann mit 13 Toren.

Kurz nach der Halbzeit erhöhte der SVA in der 42. Minute nach einem feinen Chipball von Laureta Temaj auf Malin Frisch, die die Keeperin umkurvte und aus spitzem Winkel den Ball zum 4:0 für Alberweiler einnetzte. In der 47. Minute wurde erneut Frisch freigespielt, alleinstehend vor Schmidt setzte sie den Ball neben das Tor. Nach Ein Freistoßknaller aus knapp 35 Metern von SVA-Spielführerin Laureta Temaj in der 60. Minute sprang der Ball vom Pfosten direkt in die Arme der Sindelfinger Torhüterin Schmidt. Den letzten Treffer des Tages erzielten die Gäste. Nach einem Sololauf über den linken Flügel schob Noelle Maier den Ball an SVA-Keeperin Laura Bozenhardt zum 4:1 (67.) ein.

Das Fazit von SVA-Trainer Dominik Herre zur erfolgreichen Bundesligasaison 2017/2018: „Wir haben zum ersten Mal in der Bundesliga die 30-Punkte-Marke geknackt. In der Endtabelle stehen 38 Punkte und ein starker dritter Tabellenplatz mit lediglich zwei Punkten Rückstand auf den Zweiten 1. FFC Frankfurt und fünf Punkten Rückstand auf den süddeutschen Meister SC Freiburg. In der Rückrundentabelle waren wir am erfolgreichsten, haben 24 von 27 möglichen Punkten geholt. Außerdem haben wir in der Rückrunde mit 25 geschossenen Toren die meisten Tore erzielt und mit sechs Gegentoren die wenigsten bekommen. Das spricht für eine tolle Entwicklung der Mannschaft, wir können stolz auf die Saison 2017/2018 zurückblicken.“

Am Donnerstag um Finaleinzug

Die Saison ist für die B-Juniorinnen des SV Alberweiler noch nicht beendet. Am Donnerstag, 3. Mai, trifft der SVA im WfV-Pokal-Halbfinale in Königsbronn auf den FFV Heidenheim. Die Anstoßzeit steht noch nicht fest, entweder wird um 18.30 oder um 19 Uhr angepfiffen. Der SVA ist Titelverteidiger des Wettbewerbs und möchte mit einem Sieg in das Endspiel einziehen. Der erste Endspielteilnehmer steht bereits fest. Oberligist FV Löchgau hat sich gegen die Zweitvertretung aus Alberweiler bereits mit 4:0 durchgesetzt und für das Endspiel qualifiziert. Das Endspiel ist terminiert auf Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 10. Mai. Der Endspielort wird zwischen beiden Endspielteilnehmern gelost.