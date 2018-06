SV Alberweiler ist auf Revanche aus

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler sind in der Fußball-Bundesliga beim VfL Sindelfingen zu Gast (Samstag, 14 Uhr). Nach der unglücklichen Niederlage im Pokal in der vergangenen Woche in Sindelfingen sind die Mädchen des Trainerduos Petra Frankenhauser/Bernard Stvoric auf Revanche aus und wollen beim VfL in der Meisterschaft punkten.

Dass ein Sieg gegen den VfL möglich ist, zeigte der SVA von Beginn an im WFV-Pokalspiel unter der Woche in Sindelfingen. Vor allem im Mittelfeld hatte Alberweiler mit den zwei überragenden Akteurinnen Sina Wirtensohn und Natascha Stemmer in diesem Spiel ein klares Übergewicht. So war es nicht verwunderlich, dass der SVA nach 60 Minuten nach einem starken Spielzug über Sina Wirtensohn und Greta Grimm durch Kerstin Schneider in Führung ging. Als alles schon an einen Sieg von Alberweiler glaubte, fiel der Ausgleich durch einen fragwürdigen Foulelfmeter, den Bianca Uhl in der 78. Minute verwandelte. Mit dem 1:1 ging es in die Verlängerung. Auch dort beherrschte der SVA weitgehend die Partie, ohne sich jedoch nennenswerte Chancen herauszuspielen. Als alles schon auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlugen die Sindelfingerinnen zu. Nach einem klaren Foul an SVA-Torhüterin Melanie Geiselhart ließ der schwache Schiedsrichter weiterlaufen und Selina Martens staubte zum glücklichen 2:1 ab.

Das 3:1 in der Nachspielzeit der Verlängerung fiel nicht mehr ins Gewicht. „Die Mannschaft hat super gekämpft und bewiesen, wozu sie fähig ist“, sagt SVA-Torwarttrainer Ralf Weinmann rückblickend. „Wenn wir im Meisterschaftsspiel am Samstag ähnlich stark auftreten, hab ich keine Angst, dass wir dort keine Punkte holen“, sagt SVA-Trainerin Petra Frankenhauser.

Trio ist angeschlagen

Der SV Alberweiler hat zurzeit allerdings personelle Probleme. So kann Trainerin Petra Frankenhauser zwar diesmal auf Mittelfeldspielerin Alisa Mack zurückgreifen, die zuletzt verletzungsbedingt einige Wochen fehlte. Aber Natascha Stemmer (Reizung der Archillessehne), Nadine Schwayer (Bänderdehnung) und Victoria Stvoric (Leistenprobleme) sind angeschlagen. Franziska Rapp wird wegen eines Auslandsstudiums gleich mehrere Wochen fehlen. „Die Mannschaft spielte im Pokal wirklich klasse. Aber ich weiß auch, dass wir gegen Sindelfingen nur etwas holen können, wenn die Mannschaft wieder ans Limit geht“, sagt derweil SVA-Trainer Bernard Stvoric.

Doppelpack im Pokal am Montag

Ein Pokal-Doppelpack steht am Samstag, 19. April, für die SVA-Frauen an. Zuerst hat der SV Alberweiler II im Habfinale des Bezirkspokals den SV Burgrieden zu Gast. Ab 16 Uhr empfangen dann die Landesliga-Fuballerinen des SV Alberweiler im Viertelfinale des WFV-Pokals den Drittligsten VfL Sindelfingen II. Die SVA-Frauen müssen im Landesliga-Nachholspiel am Ostermontag, 21. April, zudem noch beim SV Eutingen antreten.