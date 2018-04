SV Alberweiler II holt Punkt in Fronreute

Der SV Alberweiler II ist im Nachholspiel in der Frauenfußball-Regionenliga VI beim Vorletzten SGM Fronreute nicht über ein 2:2-Unentschieden hinausgekommen. Auf dem schwer bespielbaren Platz fanden beide Mannschaften nur langsam ins Spiel.

Der SVA hatte in der ersten Halbzeit ein paar gute Chancen, die jedoch nicht genutzt werden konnten. In der zweiten Halbzeit drehte der SV Alberweiler II auf und Patricia Stvoric erzielte in der 57. Minute die verdiente Führung. Fünf Minuten später wurde Dragana Rodic im Strafraum gefoult. Den Elfmeter verwandelte Melanie Wenger zur 2:0-Führung.

Das Spiel schien entschieden, jedoch bekam der SGM Fronreute in der 65. Minute ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, den Sina Nowack zum Anschlusstreffer nutzte. Der SGM Fronreute machte nun mehr Druck und markierte in der 74. Minute den Ausgleichstreffer durch Alexandra Sailer. Danach hätten beide Mannschaften noch die Chance zum Sieg gehabt, jedoch blieb es am Ende bei einem verdienten 2:2.