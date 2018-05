SV Alberweiler erreicht das Finale

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben zum vierten Mal in Folge das Endspiel um den WFV-Pokal erreicht. Im Halbfinale setzte sich der Fußball-Bundesligist in Königsbronn auf Kunstrasen gegen den Oberligisten FFV Heidenheim mit 4:0 (0:0) souverän durch.

In Hälfte eins sahen die Zuschauer ein Spiel, das nur eine Richtung kannte, jedoch gelang es dem SVA nicht, seine vielen Torchancen zu verwerten. Theresa Hauler traf früh nur den Außenpfosten des Heidenheimer Tors (4.). Alberweiler verzeichnete danach noch mehrere gute Chancen, doch die vergaben Solveig Schlitter (2), Milena Kohlmeyer (2), Svenja Kunz und Mia Eickmann oder Heidenheims Keeperin Franka Böhm parierte.

Taktische Umstellung fruchtet

Eine taktische Umstellung führte dann zum längst überfälligen 1:0 für den SVA. Nach einem schönen Gassenball von Vera Ellgass auf Theresa Hauler setzte diese den Ball an die Latte und Malin Frisch staubte zur Führung ab (41.). Kurz darauf spielte Schlitter Ellgass frei, die zunächst an FFV-Keeperin Böhm scheiterte, der Nachschuss ging knapp über das Tor (49.). Nur zwei Minuten später rettete der Pfosten für den FFV, im Nachfassen war Heidenheim Keeperin Böhm zur Stelle. Der FFV gab den ersten Torschuss in der 61. Minute ab, doch SVA-Torhüterin Laura Bozenhardt hatte keine größeren Probleme diesen zu entschärfen. Anschließend fand Frisch ihre Meisterin in FFV-Torhüterin Böhm (63.). In derselben Minute erzielte SVA-Spielführerin Temaj mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 20 Metern das 2:0. Ein weiterer Freistoß, erneut von Temaj direkt auf das Tor getreten, landete nach ähnlichem Muster in der 69. Minute unhaltbar zum 3:0 für den SVA im Heidenheimer Tor. Der schönste Spielzug der Partie über Schlitter und Eickmann fand in Kohlmeyer eine dankbare Abnehmerin, die das Leder überlegt an FFV-Torhüterin Böhm zum 4:0 einschob (70.). Dies war gleichzeitig der Endstand.

„Die erste Halbzeit war eine unserer schwächsten Halbzeiten in der Saison. Die zweite Halbzeit haben wir dann wieder unser Leistungsvermögen abgerufen“, bilanzierte SVA-Trainer Dominik Herre. „Im Pokal geht es lediglich um das Weiterkommen. Wir haben nun das Endspiel erreicht, das zum vierten Mal in Folge. Als Titelverteidiger wollen wir auch das Endspiel erfolgreich gestalten.“

Das Finale findet am Donnerstag, 10. Mai, in Weinstadt statt. Gegner ist der Oberligist FV Löchgau. Löchgau hatte im Halbfinale die B-II-Juniorinnen des SV Alberweiler mit 4:0 besiegt. Spielbeginn ist in Weinstadt um 14 Uhr. Der SVA setzt einen Fanbus ein. Abfahrt am Sportheim ist um 10 Uhr.