Oster-Doppelpack für SV Alberweiler

Der SV Alberweiler hat in der Frauenfußball-Regionalliga Süd zwei Nachholspiele über Ostern zu bestreiten. Am Samstag, 31. März, trifft der SVA zu Hause auf den ETSV Würzburg an (Anstoß: 14 Uhr). Gegen den Tabellenletzten ist Alberweiler auf dem Papier klarer Favorit. Beide Teams trafen zuletzt am 11. März aufeinander, als der SVA allerdings nur knapp mit 1:0 gewann. Am Montag, 2. April, ist Alberweiler dann auf dem Kunstrasenplatz im Sportpark Valznerweiher beim 1. FC Nürnberg zu Gast. Die Partie wird um 14 Uhr angepfiffen. Beide Teams sind vor dem Oster-Doppelspieltag punktgleiche Tabellennachbarn. Allerdings hat Nürnberg (5.) auch schon zwei Partien mehr absolviert als der Vierte Alberweiler. Im Hinrundenspiel im September vergangenen Jahres siegte der SVA mit 3:0.