Oberliga-Spitzenspiel endet torlos

Der SV Alberweiler hat sich im Spitzenspiel der Frauenfußball-Oberliga auswärts leistungsgerecht 0:0 vom SV Hegnach getrennt. In der Partie gab es immer wieder Phasen, in denen eines der beiden Teams leicht überlegen war. Es war ein typisches Spitzenspiel, in dem es nur wenige Torraumszenen gab. Nur ein bis zwei gute Chancen verzeichneten beide Mannschaften. Diese vereitelten aber jeweils die gut aufgelegten Torhüterinnen. Der SVA steht nun auf dem zweiten Tabellenplatz. Am 16. Oktober ist Alberweiler nun zu Gast beim VfB Obertürkheim. Anstoß ist um 14.30 Uhr. Der Fanbus fährt um 11 Uhr am Sportgelände in Alberweiler ab.