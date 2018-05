Die Frauen des SV Alberweiler sind in der Fußball-Regionalliga Süd im letzten Heimspiel der Saison nicht über ein 0:0 gegen den Tabellenneunten TSV Crailsheim hinausgekommen. Der Mannschaft von Trainer Peter Kalmbach war die Müdigkeit nach zuletzt vier Partien in elf Tagen anzumerken, die Gäste hielten über weite Strecken gut dagegen. Durch das Remis wird der SVA die erste Regionalliga-Saison nun sicher auf dem dritten Rang abschließen.

„Wir haben heute zwar engagiert gespielt, aber am Ende kein Tor geschossen und daher den Heimsieg nicht verdient“, analysierte SVA-Trainer Peter Kalmbach nach der Partie. Dennoch sei erfreulich, dass seine Mannschaft mal wieder hinten zu Null gespielt habe.

Somit bleibt der SVA mit 30 Punkten das heimstärkste Team der Liga, der nach dem Remis sicher stehende dritte Platz für den Aufsteiger kann sich durchaus sehen lassen. „Wenn mir das einer vor der Saison gesagt hätte, hätte ich sofort unterschrieben. Die Mannschaft hat in dieser Saison wirklich tollen Fußball gezeigt“, sagt Kalmbach.

Würstle setzt erstes Zeichen

Gegen die formstarken Gäste aus Crailsheim tat sich seine Mannschaft aber zunächst sehr schwer. Die erste gute Torchance hatte Luisa Scheidel mit einem Freistoß aus 25 Metern, den SVA-Keeperin Melanie Geiselhart aber gut entschärfte (22.). Es dauerte bis zur 29. Minute bis Alberweilers Top-Torschützin Tamara Würstle mit einem Distanzschuss aus 20 Metern ein erstes Zeichen setzte. Der SVA konnte sich während der ersten Halbzeit keine weitere Chance herausspielen, im Angriffsspiel mangelte es zu oft an Präzision und Durchschlagskraft. Der TSV Crailsheim holte in der Rückrunde 20 Zähler und somit gleich viel Punkte wie der SVA. Ausgeglichen war auch der erste Abschnitt der zweiten Hälfte, die Gäste standen sehr tief und lauerten auf Konter. Die Heimmannschaft versuchte es in Folge immer wieder mit langen Bällen aus der Verteidigung, die jedoch nur selten für Gefahr sorgten. Für die SVA-Spielerinnen war es das vierte Ligaspiel in elf Tagen, die Müdigkeit war in den Zweikämpfen und Laufduellen deutlich sichtbar. „Aufgrund der Summe der Spiele sind die Spielerinnen natürlich körperlich und geistig müde, das hat man heute ganz klar gesehen“, sagte Kalmbach.

Die erste Torchance nach dem Seitenwechsel hatte wieder Würstle, doch ihr Distanzschuss verfehlte klar das TSV-Gehäuse (64.). Neun Minuten vor Spielende vergab TSV-Stürmerin Melike Baki freistehend aus guter Position die Chance auf den Führungstreffer, nur eine Minute später klatschte ein Distanzschuss von Scheidel an die Latte. Der TSV kratzte am Führungstreffer, der SVA schaltete einen Gang höher und setzte zur Schlussoffensive an. Doch mehr als zwei harmlose Schüsse von Lena Bucher (87.) und Victoria Stvoric (88.) sprangen am Ende aber nicht mehr raus.

Am Mittwoch, 16. Mai, trifft der SV Alberweiler wieder auf den TSV Crailsheim, dieses Mal auswärts im Viertelfinale des Verbandspokals. In diesem ist der SVA Titelverteidiger.