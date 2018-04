Michelle Weiß fährt zur EM

Fußballspielerin Michelle Weiß von den B-Juniorinnen des SV Alberweiler ist für die DFB-U17-Juniorinnen von Trainerin Anouschka Bernhard für die Europameisterschaft in Litauen nominiert worden.

Die EM findet vom 9. bis zum 21. Mai statt. Deutschland geht als Titelverteidiger ins Turnier. Vor dem Abflug nach Litauen findet noch ein Vorbereitungslehrgang des EM-Kaders mit Länderspiel in Domazlice (Tschechien) gegen die Tschechische Republik am 02.05.2018 um 11:00 Uhr statt. Michelle Weiß hat bislang drei Länderspiele für die DFB-U16-Juniorinnen gemacht und kam in vier Länderspielen bei der U17 des DFB zum Einsatz. Gegner der U17 bei der EM sind in der Vorrunde in Gruppe A Finnland, Litauen und die Niederlande.