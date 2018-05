Letztes Regionalligaspiel in Regensburg

Der SV Alberweiler ist in der Frauenfußball-Regionalliga Süd am Sonntag, 13. Mai, um 14 Uhr beim Tabellenzehnten SC Regensburg zu Gast. Der SVA hat Platz drei in der ersten Regionalliga-Saison schon sicher in der Tasche und kann daher am letzten Spieltag befreit aufspielen. „Wir sind am Sonntag der Favorit und peilen einen Sieg an“, sagt Trainer Peter Kalmbach. Nur drei Tage später tritt seine Mannschaft im Verbandspokal-Viertelfinale gegen den TSV Crailsheim an. „In Anbetracht des Pokalspiels werden wir eventuell am Sonntag einige Spielerinnen schonen.“ Der SV Alberweiler besiegte in der Hinrunde den SCR klar mit 5:0, doch die Regensburgerinnen sammelten in der Rückrunde 19 Zähler und somit nur einen Punkt weniger als Alberweiler.

