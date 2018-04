Heimspielderby am letzten Spieltag für SVA-B-Juniorinnen

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler empfangen am Samstag, 28. April, in der Hessenbühl-Arena in Alberweiler die VfL Sindelfingen Ladies. Spielbeginn ist um 14 Uhr. Es ist der letzte Spieltag in der Bundesliga Süd.

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben bereits Tabellenplatz drei sicher, unabhängig vom Spielausgang. Auch der Tabellenplatz der Sindelfingerinnen steht fest, nach 17 Spieltagen liegt der VfL auf Tabellenplatz sechs mit 22 Punkten. Das Hinspiel endete mit einem 3:1-Auswärtssieg für den SV Alberweiler. Nach der ersten Niederlage im Fußballjahr 2018 am vergangenen Wochenende gegen den 1. FFC Frankfurt möchte der SVA die erfolgreiche Bundesligasaison mit einem Sieg beenden.

Der SVA ist das beste Team der Rückrunde. Auch der Gegner aus Sindelfingen hat eine gute Rückrunde gespielt und bereits 14 Punkte gesammelt. Im Derby gegen Sindelfingen stehen bis auf Leonie Birk, die einen privaten Termin hat, alle Spielerinnen zur Verfügung. Das klare Ziel ist laut SVA-Trainer Dominik Herre ein positiver Abschluss: „Wir wollen im letzten Bundesligaspiel der Saison noch einmal alles abrufen und mit einem Sieg die so erfolgreiche Bundesligasaison zum Abschluss bringen. In einem Derby geht es immer heiß her, ich erwarte, dass Sindelfingen alles reinwerfen wird.“