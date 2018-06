Für Alberweiler beginnt die Vorbereitung

Die Fußball-B-Juniorinnen des SV Alberweiler beginnen mit der ersten Vorbereitungsphase auf die Bundesligasaison 2018/2019. Für den SV Alberweiler wird es die siebte Spielzeit in der Bundesliga sein. Die SVA-B-Juniorinnen sind seit der Gründung der Liga dabei. Das erste Training ist am Donnerstagabend um 18 Uhr in Alberweiler.

In der ersten Vorbereitungsphase, die bis zum 26. Juli geht, haben die Spielerinnen neben den Trainingseinheiten eigene Aufgaben zu Hause zu absolvieren, um eine gewisse Grundlagenausdauer zu bekommen. Außerdem sind Testspiele angesetzt und die Mannschaft nimmt an einem Vergleichsturnier mit anderen Bundesligamannschaften beim Aera-Cup in Horrheim (bei Ludwigsburg) teil. Bei diesem Turnier am Samstag, 14. Juli, ist der SVA Titelverteidiger. Teilnehmende Bundesligateams sind neben dem SVA der amtierende Südstaffelmeister SC Freiburg, die TSG 1899 Hoffenheim und mit der SpVgg Greuther Fürth einer der beiden Bundesligaaufsteiger.

Das Finale um die Deutsche B-Juniorinnen-Meisterschaft der Saison 2017/2018 findet übrigens am kommenden Samstag in Wolfsburg statt, wo sich der VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln gegenüberstehen. Seit dem vergangenen Wochenende stehen auch beide Aufsteiger in die B-Juniorinnen-Bundesliga Süd fest. Die beiden neuen Teams sind zum einen der Neuling SpVgg Greuther Fürth und zum anderen Rückkehrer Eintracht Frankfurt (Bundesligaabsteiger der Saison 2016/2017). Der TSV Tettnang hat den Aufstieg dagegen wie berichtet verpasst.

Zweite Phase startet am 10. August

Zurück zu Alberweiler: Nach der ersten Vorbereitungsphase erhalten die Spielerinnen in den ersten beiden Schulferienwochen diverse Aufgaben zur Aufrechterhaltung der Grundlagenausdauer, bevor die zweite Vorbereitungsphase am Freitag, 10. August, beginnt. Der endgültige Kader für die neue Saison 2018/2019 steht noch nicht fest. SVA-Trainer Dominik Herre und sein Vater und Co-Trainer Franz Herre sind noch mit Spielerinnen in Kontakt. Dominik Herre kündigt an, dass manche Spielerinnen auch noch Probetrainings absolvieren. Eine endgültige Entscheidung über den Kader soll erst danach erfolgen.

Vom Kader der vorherigen Saison sind es Stand heute immer noch 16 Spielerinnen, die auch in der neuen Saison für den SVA auflaufen. Davon sind acht Spielerinnen ältester B-Juniorinnen-Jahrgang (2002), acht Spielerinnen sind Jahrgang 2003.