Enttäuschung ist gepaart mit Zufriedenheit beim SV Alberweiler

Enttäuschte Gesichter hat es beim SV Alberweiler nach dem letzten Saisonspiel in der B-Juniorinnen-Bundesliga gegen den SC Freiburg gegeben. Gegen den direkten Konkurrenten um Platz sechs gelang dem SVA nur ein 1:1, das in der Abschlusstabelle Rang sieben bedeutete.

„Wir hatten den Gegner lange Zeit gut im Griff und ließen den Ball gut laufen. Was fehlte, waren Tore“, analysierte Achim Frankenhauser, der mit Rosi Fröhlich und Uli Mohr das SVA-Trainertrio bildet. Er sagte aber auch: „Eine gelungene Saison geht nun zu Ende, wir sind trotzdem sehr zufrieden.“ Mit Tränen in den Augen brachte Laura Mohr fast kein Wort heraus. Sie war so kurz nach dem Abpfiff enttäuscht, weil es nichts mit Platz sechs wurde. „Trotzdem war es eine geile Sache, die ganze Saison hindurch“, so die Spielführerin. Auch Uli Mohr war kurz nach dem Spiel noch angespannt. „Natürlich wollten wir den sechsten Platz. Wir waren so nahe am Erfolg“, sagte er. Es sei zum Saisonende aber noch einmal ein gutes Match gewesen. „Ich bin hochzufrieden. Wir trainieren jetzt noch etwas weiter und feiern später ein rauschendes Saison-Abschlussfest“, so Mohr.

Für das letzte Saisonspiel hatte sich Alberweiler viel vorgenommen und setzte den Gegner vom Anpfiff weg unter Druck. Spielerisch war der SVA den Südbadenerinnen über weite Strecken überlegen, da sich das Angriffsspiel der Freiburgerinnen fast ausschließlich auf lange Bälle in die Sturmspitze beschränkte. Diese waren bei der SVA-Abwehr aber gut aufgehoben. Nach elf Minuten kam Alberweiler erstmals gefährlich vor das SCF-Gehäuse. Victoria Stvoric bediente Sina Wirthensohn, doch die zeigte sich im Abschluss zu unkonzentriert. Danach probierte es Natascha Stemmer (30.) mit einem Alleingang über die rechte Seite, doch die Kugel sauste neben dem linken Pfosten ins Aus. Fünf Minuten später jagte Ecem Cumert einen Freistoß aus 16 Metern über die Latte.

Die bis dahin kaum aufgefallenen Gäste hatten ihre erste Chance durch die agile Sturmspitze Julia Glaser (37.). Deren Versuch sauste aber knapp am rechten Pfosten vorbei. Kurz vor dem Wechsel drang erneut Natascha Stemmer (39.) gefährlich in den Strafraum ein, doch die SCF-Keeperin ließ sich nicht überraschen.

Direkt nach dem Seitenwechsel wurden allerdings die Offensivbemühungen des SVA belohnt. Larissa Mohr bediente Sina Wirthensohn, die flach und unhaltbar das 1:0 markierte. Alberweiler bemühte sich danach, die Führung auszubauen. Stemmer verpasste bei zwei gefährlichen Aufsetzern nur knapp das 2:0 (53., 55). Als der Regen stärker wurde, machten die Gäste ernst. Nach einem gelungenen Doppelpass von Leube zu Seifritz (66.) musste Melanie Geiselhart ihr ganzes Können aufbieten, um den Flachschuss um den Pfosten zu lenken.

Die Gäste wurden mutiger und belagerten den SVA in dessen Hälfte – mit Erfolg. Julia Glaser verpasste zwar noch den Ausgleich (70.), doch der gelang drei Minute später Jana Kaiser. Sie setzte sich im Strafraum durch und platzierte das Leder flach im SVA-Gehäuse. Alberweiler ließ sich davon aber nicht schocken und zeigte Charakter. Natascha Stemmer (73., 77.) fehlte im Abschluss aber die Zielgenauigkeit (Frankenhauser: „Die muss man einfach reinmachen“). So blieb es am Ende bei der gerechten Punkteteilung.

SV Alberweiler – SC Freiberg 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Wirthensohn (41.), 1:1 Glaser (70.). SVA: Geiselhart - Schick, Laura Mohr, Larissa Mohr (51. Scheffold), Stvoric ( 57. Hartnegg), Fiederling, Neuß, Schneider (49. Grimm.), Wirthensohn, Cumert, Stemmer. SR: Annette Raith (Nürnberg). Z: 310.