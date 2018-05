Der SV Alberweiler geht am Sonntag (14 Uhr) in der Frauenfußball-Regionalliga Süd als Favorit in die Heimpartie gegen den SV Frauenbiburg. Die Mannschaft von Trainer Peter Kalmbach zeigte sich am vergangenen Spieltag beim 5:2-Heimerfolg gegen den FC Ingolstadt formstark, mit einem Sieg könnte der SVA bis auf zwei Punkte an Rang zwei herankommen.

„Gegen Frauenbiburg ist ein Sieg für uns Pflicht, aber ich bin sehr positiv gestimmt“, sagt SVA-Trainer Peter Kalmbach im Vorfeld der Partie. Seine Mannschaft ist vor heimischem Publikum eine Macht und holte bislang 26 Zähler bei nur einer Niederlage. Nur Spitzenreiter Eintracht Frankfurt holte bisher zu Hause zwei Punkte mehr, hat allerdings auch eine Partie mehr absolviert. Im Hinrundenspiel ging der SVA mit einem 3:1-Auswärtserfolg vom Rasen, die Tore erzielten Lena Bucher, Luisa Daikeler und Tamara Würstle. Doch das vermeintlich klare Endresultat ist trügerisch. „Das 3:1 aus dem Hinspiel täuscht gewaltig, in der zweiten Halbzeit hat uns Frauenbiburg hergespielt. Wir müssen aufpassen“, mahnt Kalmbach.

Zwar holte der SV Frauenbiburg auswärts bislang nur sieben Zähler, in der Rückrundentabelle aber belegt die Mannschaft aus Bayern aktuell Rang vier. Der SVF feierte zuletzt zwei Siege in Folge, daher wird die Partie sicherlich kein Selbstläufer werden. Mut auf Alberweiler Seite macht der 5:2-Heimsieg gegen Tabellenvierten FC Ingolstadt, bei dem der SVA eine sehr gute Partie ablieferte. Während es in den vergangenen Wochen oft bei der Chancenverwertung haperte, zeigte sich Alberweiler am vergangenen Dienstag deutlich konsequenter im Torabschluss. Top-Torschützin Tamara Würstle war gleich zweimal mit dem Kopf zur Stelle und erzielte ihre Saisontore 13 und 14. Bei den Gästen ist Anja Riebesecker mit zwölf Saisontoren treffsicherste Spielerin ihres Teams, auch im Hinrundenspiel war die Angreiferin erfolgreich.

Das Duell gegen den SV Frauenbiburg ist für den SVA die dritte Partie binnen einer Woche. Doch seine Mannschaft habe die Belastung gut weggesteckt, so Kalmbach. Ein Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Angreiferin Katharina Rapp, ansonsten kann Kalmbach personell aus dem Vollen schöpfen.