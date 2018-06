Dorfplatzhockete in Alberweiler steigt

Am letzten Wochenende des Monats Juni startet die alljährliche Dorfplatzhockete organisiert vom Sportverein Alberweiler. Am Samstagabend, 30. Juni, gibt es ab 20 Uhr im Pfarrstadel Alberweiler laut der Veranstalter „90 Minuten lang keine Blasmusik, keinen Fußball, keine Tanzveranstaltung,“ aber „Wunder… Waaas“ mit dem Gesangverein Frohsinn Alberweiler. Die Sänger der beiden Chöre, der Frauenchor Li(e)dschatten unter der Leitung von Ulrike Marquart und der Männerchor unter der Leitung Klaus Bohner, wundern sich gesanglich über Liebesbeziehungen, Kinder und manch anderes. So sind unter anderem Lieder von Wolfgang Petry, Gitte Haenning und Nena zu hören. Kurzweilige Sketche und Dialoge werden im Konzert ohne Pause zum Besten gegeben. Und wer nach dem Konzert seine Kehle schmieren will, kann auf dem Dorfplatz vor dem Pfarrstadel den Abend bei Bier, Wein in fröhlicher Runde ausklingen lassen.

Die Veranstaltung kostet acht Euro Eintritt an der Abendkasse.