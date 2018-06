Doppelsieg für SV Alberweiler

Gleich zwei Mal Grund zur Freude hat es im Lager der Fußballerinnen des SV Alberweiler gegeben. Sowohl die Bundesliga-B-Juniorinnen als auch die Frauen holten sich in Wendlingen den Titel bei der Hallenmeisterschaft des Württembergischen Fußballverbands (WFV).

Bei den Frauen trat der Verbandligist SV Alberweiler in Wendlingen nicht unbedingt als einer der Favoriten an, da Regionalligisten wie der TV Derendingen und Oberligisten wie der VfB Obertürkheim im Teilnehmerfeld vertreten waren. Nach der Gruppenphase sah dies anders aus, Alberweiler blieb gegen den SV Heilbronn am Leinbach (3:1), den VfB Obertürkheim (6:0), VfL Sindelfingen II (1:1), SV Granheim (3:0) und den FV Löchgau II (2:0) ungeschlagen. Als Gruppenerster traf der SVA im Halbfinale auf den TV Derendingen, beherrschte die Partie, konnte aber keine der Torchancen verwerten. Im Sechsmeterschießen setzte sich Alberweiler mit 4:3 durch und traf im Finale auf den Ligakonkurrenten Hegnach. Bis zwei Minuten vor Spielende führte Alberweiler mit 1:0. Hegnach ging sehr hart zu Werke. Matea Bosnjak markierte 20 Sekunden vor Schluss per Freistoß das 2:0.

Stvoric kritisiert Gegner

„Ich war kurz davor mein Team vom Feld zu nehmen. So was habe ich noch nicht erlebt“, kritisierte SVA-Trainer Bernard Stvoric im Nachgang der Finalpartie, dass Hegnach sehr hart zu Werke gegangen sei. „Unsere Torhüterin hatte ein dickes Knie und kann heute noch nicht richtig laufen.“ Zudem hätte es von Heggnacher Seite Beleidigungen gegen seine Spielerinnen gehagelt.

SVA bleibt ohne Gegentor

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler wurden derweil ohne Gegentor württembergischer Futsalmeister in Wendlingen. Das Team von Trainer Dominik Herre war eine von 13 Mannschaften. Der Großteil der teilnehmenden Teams waren Verbandsstaffelmannschaften aus den Staffeln Süd und Nord. Nicht dabei war der VfL Sindelfingen, neben dem SVA der zweite Bundesligist im Lande. Somit lag die Favoritenrolle bei Alberweiler. Die SVA-Mädchen wurden dieser schon in den vier Gruppenspielen vollauf gerecht mit vier Siegen (12 Punkte/10:0 Tore). Das Viertelfinalspiel gegen die SGM Güglingen gewann der SVA mit 3:0. Im Halbfinale war die SSG Ulm 99 der nächste Gegner. Die Ulmerinnen hatten nur ein Ziel: hinten dicht machen und den SVA nicht ins Spiel kommen zu lassen. Der Plan ging sehr gut auf, bis Alberweilers U16-Nationalspielerin Kristin Kögel nach einer Einzelaktion das 1:0, das gleichzeitig den Endstand bedeutete, erzielte. Endspielgegner FFV Heidenheim hatte das Finale ebenso souverän wie der SVA ohne Gegentor erreicht.

Beide Teams boten schönen Futsal, der SVA dominierte das Endspiel aber sehr klar. Ohne eine einzige Torchance zuzulassen gewann Alberweiler mit 4:0. Die Torschützinnen waren Kristin Kögel (2), Kerstin Schneider und Salome Kirchner.