Dominik Herre bleibt Trainer beim SVA

Dominik Herre bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der B-Juniorinnen des SV Alberweiler. Dies teilte er auf SZ-Nachfrage am Dienstag mit. Sein Vater Franz Herre hat ebenso für eine weitere Saison als Co-Trainer zugesagt. Beide gehen damit in ihre fünfte Saison beim Fußball-Bundesligisten. „Die Arbeit in Alberweiler macht mir einfach Spaß. Zudem ist mir die Mannschaft ans Herz gewachsen“, so Dominik Herre. „Wir wollen in der nächsten Saison eine ähnliche Rolle spielen wie in der abgelaufenen Spielzeit. Das heißt: Wir wollen wieder oben mitspielen in der Bundesliga.“ Die Saison 2017/18 hatte der SVA als Dritter in der Bundesliga Süd abgeschlossen. Zudem gewann der SV Alberweiler zum vierten Mal in Folge den württembergischen Verbandspokal.