Am dritten Spieltag der Fußball-Bundesliga Süd empfangen die B-Juniorinnen des SV Alberweiler in der Hessenbühl-Arena den Nachwuchs des deutschen Frauenfußballmeisters der Saison 2014/2015, den FC Bayern München (Samstag, 14 Uhr). Der SVA ist derzeit Fünfter, der FCB ist Siebter.

In der noch jungen Saison ist es schwer abzuschätzen, in welcher Tabellenregion sich welche Mannschaft letztlich eingruppieren wird. An den ersten beiden Spieltagen haben die Münchnerinnen noch keinen Sieg landen können. Nach einer 1:4-Auftaktpleite beim aktuellen Spitzenreiter SC Freiburg holte der FC Bayern am vergangenen Spieltag gegen den 1. FC Nürnberg im Heimspiel einen Punkt. Das Spiel endete 1:1. Der SV Alberweiler rangiert aktuell nach einem Sieg und einer Niederlage mit drei Punkten auf der Habenseite vor dem FCB. Das soll auch nach der Partie in der Hessenbühl-Arena so sein, wenn es nach dem Willen von Alberweiler geht.

SVA schießt sich im Pokal warm

Mut macht dem SVA dabei das zweite Saisonspiel, das Alberweiler gegen den FFC Wacker München klar mit 3:0 gewann. In München wurden zahlreiche hochkarätige Torchancen herausgespielt. Unter der Woche konnte sich der SVA in der ersten Runde des WFV-Pokals in Munderkingen warmlaufen für das Bundesligaspiel. Die Partie endete mit 9:0 für Alberweiler. Kristin Kögel und Alisa Mack trafen jeweils dreifach. Die weiteren Tore erzielten Rebekka Reck, Sibel Meyer und Patricia Stvoric. In diesem Wettbewerb sind Alberweilers Mädchen der Titelverteidiger. „Wir wollen an das Spiel in München anknüpfen und auch gegen die zweite Münchner Mannschaft, den FC Bayern, unser Spiel durchziehen“, blickt SVA-Cheftrainer Dominik Herre voraus. „Wir haben keine Angst vor dem Gegner.“ Das primäre Ziel ist es, den eigenen Fans zu zeigen, dass der SVA ein anderes Gesicht habe als das, was im ersten Heimspiel gezeigt wurde.

„Wir gehen selbstbewusst in das Spiel ohne Druck zu haben und freuen uns auf eine große Zuschauerkulisse. Der Druck lastet auf den Schultern des FC Bayern“, sagt Herre, der nicht auf den kompletten Kader zurückgreifen kann. Emilie Stützle, die schon vergangenes Wochenende wegen eines Muskelfaserrisses nicht zur Verfügung stand, fällt weiter aus. Ebenso nicht dabei ist Milena Kohlmeyer, die bereits im Spiel gegen Wacker wegen eines Schulaufenthalts in England fehlte. Michelle Weiß wird auch im dritten Saisonspiel nicht für die SVA-Mädchen auflaufen und erneut bei den C-Junioren des VfB Friedrichshafen spielen. Zugang Mona Halemba, die zuletzt verletzungsbedingt fehlte, dürfte gegen die Bayern aber wieder einsatzbereit sein. Welche Elf am Samstag auf dem Rasen steht, werde laut Herre erst das Abschlusstraining zeigen. „Es müssen am Samstag elf Spielerinnen auf dem Platz stehen, die von der ersten bis zur letzten Sekunde brennen“, sagt er.