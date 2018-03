Das SVA-Ziel lautet Wuppertal

Die B-Juniorinnen des SV Alberweiler haben sich durch den württembergischen Hallentitel für den weiterführenden Wettbewerb am Sonntag, 4. März, in der Stadthalle in Wertingen qualifiziert. In zwei Dreiergruppen wird dort um die süddeutsche Futsalmeisterschaft gespielt.

Von beiden Dreiergruppen erreichen der jeweils Gruppenerste und der Gruppenzweite die Halbfinalspiele. Die beiden Sieger der Halbfinalspiele qualifizieren sich für den zweiten DFB-Futsal-Cup in Wuppertal am Sonntag, 11. März 2018. „Unser Ziel ist es als amtierender deutscher Meister im Futsal, dass wir uns erneut für das Endturnier um die deutsche Meisterschaft im Futsal in der Bayer-Halle in Wuppertal qualifizieren. Dafür haben wir das Endspiel zu erreichen“, formuliert SVA-Trainer Dominik Herre das Ziel für die „Süddeutsche“. „Meiner Meinung nach ist es schwerer, bei der süddeutschen Meisterschaft in Wertingen unter die ersten Zwei zu kommen, als das Endturnier bei der deutschen Meisterschaft zu bestreiten.“

In der Vorrunde trifft der SVA-Nachwuchs in Wertingen in Gruppe A auf den SV 67 Weinberg und die TSG 1899 Hoffenheim. In Gruppe B treten der 1. FC Nürnberg als amtierender süddeutscher Futsalmeister, der SC Freiburg und die SGM Bad Vilbel an. Das Finale im Vorjahr um die süddeutsche Futsalmeisterschaft verlor der SVA in Lahr (Südbaden) gegen den 1. FC Nürnberg mit 0:1. Die Spielzeit eines Spiels beträgt 15 Minuten, die letzte Minute wird rein netto gespielt. Das heißt, dass bei jeder Unterbrechung die Zeit angehalten wird.

Der SVA setzt nach Wertingen einen Fanbus ein, Abfahrt ist in Alberweiler am Sportheim um 9 Uhr. Die Plätze sind bereits vergriffen.